Wiceminister finansów Artur Soboń gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Wśród tematów rozmowy będą budżet państwa na 2023 r. oraz sposoby na walkę z inflację, która w Polsce wynosi już 17,2 proc. Artur Soboń odpowie także na pytania związane z przegłosowanym w Sejmie projektem ustawy o wydłużeniu kadencji samorządów. Karolina Hytrek-Prosiecka zapyta również o podatek od nadmiarowych zysków.

Inflacja we wrześniu wystrzeliła niespodziewanie mocno. Według szybkiego szacunku GUS, wskaźnik poszybował do 17,2 proc. w ujęciu rok do roku. To potężny skok, bo z 16,1 proc. miesiąc wcześniej, czyli ponad jeden punkt procentowy.

Najbardziej wzrosły ceny związane z energią: o 44,2 proc. w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku. Żywność i napoje bezalkoholowe o 19,3 proc. i paliwa do prywatnych środków transportu - o 18,3 proc. Odczyt zaskoczył zdecydowaną większość ekonomistów. Średnia oczekiwań zakładała przyspieszenie inflacji do 16,5 proc. w ujęciu rocznym.

