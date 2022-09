Przecieki z zamkniętego klubu PiS. Kaczyński mówił, że wszystko się zmienia, tylko nie premier

Zobacz wideo Komorowski komentuje słowa Tuska o politykach z emblematem "Z" na czole

Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS odbyło się w Pułtusku (woj. mazowieckie). Zjechali się niemal wszyscy członkowie klubu parlamentarnego. Nasi rozmówcy zasiadający w klubie PiS mówią, że długimi brawami przywitano premiera Mateusza Morawieckiego.

Mistrzem ceremonii był szef klubu PiS prof. Ryszard Terlecki. Który jednak nie przeciągał spotkania i krótko po przemówieniu prezesa PiS ogłosił, że pytań nie będzie, tylko czas już iść na kolację.

Prezes PiS - mimo opisywanego przez Gazeta.pl ogromnego napięcia, jakie było w Zjednoczonej Prawicy w tym miesiącu - był w dobrym humorze. Zagrzewał do walki, nakazywał objeżdżać swoje okręgi wyborcze przez parlamentarzystów, odwiedzać media i być aktywnymi w sieci. Kaczyński przestrzegał jednak, że jak ktoś nie ma zgody, by pielgrzymować po mediach, to niech się do nich nie wybiera, bo idąc trzeba być przygotowanym.

PiS przygotowuje dla swoich parlamentarzystów "Przekazy Dnia", czyli oficjalne stanowiska partii w najważniejszych aktualnych sprawach - prezes obiecał, że będą one prostsze, bo mówić trzeba prościej i bardziej zrozumiale dla ludzi.

Wybory, wedle deklaracji prezesa PiS, najpewniej odbędą się 8 października. Zagrzewał parlamentarzystów do walki, bo według niego wygrana jest możliwa.

Była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, którą krytycy premiera widzieli - tak jak i ona sama siebie - w roli następczyni Morawieckiego. Nasi rozmówcy uczestniczący w klubie zwracają uwagę, że brawa dla niej były bardzo skromne. Jacek Sasin był, ale podobnie jak i Mateusz Morawiecki, nie zabierali głosu.

Kaczyński przekonywał swoich ludzie, że należy być pozytywnie nastawionym do Unii Europejskiej, bo polskie społeczeństwo jest bardzo prounijne, a o wszystko, co w UE złe, winić należy Niemcy.

Kaczyński nie po raz pierwszy mówił pozytywnie o aktywności polityków Solidarnej Polski (samego Zbigniewa Ziobry nie było na posiedzeniu klubu) i dawał ją za przykład, jak należy walczyć o głosy w mediach, zwłaszcza społecznościowych.

Prezes PiS przyznawał, że było zamieszanie w rządzie i spory w klubie parlamentarnym. Zapowiadał też, że będą zmiany w rządzie, co uznaje za rzecz naturalną i - jak mówił - dobrą. - Wszystko się zmienia, ale jedno się nie zmieni: premier - stwierdził przy końcu przemówienia Jarosław Kaczyński, co sala przyjęła brawami.

Politycy na sali przyjmowali słowa prezesa jako dowód na zawieszenia broni w Zjednoczonej Prawicy. Jedynym mówcą był prezes PiS. Ryszard Terlecki prowadził spotkanie i poganiał polityków Zjednoczonej prawicy na kolację.