Kukiz zapowiada, że przestanie głosować razem z PiS. "Zdążył" poprzeć ustawę ws. terminu wyborów

- Nie ma uchwalonych sędziów pokoju, a więc kończą się wspólne głosowania z Prawem i Sprawiedliwością, czy to dotyczące nowego rządu, czy dotyczące jakiejkolwiek innej ustawy. Od października, jak wielokrotnie deklarowałem, przestaję głosować wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością do momentu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju - powiedział w czwartek rano w Radiu Zet Paweł Kukiz. Dodał, że to dotyczy "absolutnie wszystkiego".

