Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS - "rozmowy o sporach wewnątrz rządu". Przemówi Kaczyński

Ryszard Terlecki powiedział we wtorek, że po zakończeniu obecnego posiedzenia Sejmu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu. Na wyjazdowym posiedzeniu partia "będzie omawiać wszystkie bieżące zdarzenia, rozmawiać o sporach wewnątrz rządu, więc one muszą zostać ostatecznie rozwiązane i zakończone".

Informację te potwierdziła w rozmowie Polskim Radiem Urszula Rusecka. Wicerzeczniczka PiS powiedziała, że władze ugrupowania przedstawią parlamentarzystom plany na najbliższe miesiące. Dowiedzą się oni między innymi, jakie ustawy trafią wkrótce do Sejmu i będą procedowane.

Ostatnie wyjazdowe posiedzenie klubu PiS odbyło się wiosną. Prezes partii Jarosław Kaczyński wezwał wówczas parlamentarzystów ugrupowania do mobilizacji oraz ogłosił ofensywę w terenie.

Spotkanie klubu PiS. Będzie dymisja premiera? Nie tym razem

Nie od dziś wiadomo, że istnieje konflikt na linii Mateusz Morawiecki - Jacek Sasin. Obie strony dążą do dymisji przeciwnika. Morawiecki stara się o koniec Sasina w rządzie, a grupa posłów związana z Sasinem, chce, żeby nową szefową rządu została Elżbieta Witek.

Nieoficjalnie mówiło się, że podczas spotkania miała być podjęta decyzja o zmianie na stanowisku premiera. Jednak jak dowiedział się dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek, Morawiecki - póki co - może spać spokojnie. Rodzi się jednak pytanie, jaka przyszłość czeka ministra aktywów państwowych.

- Sasin i Morawiecki na dłuższą metę już w jednym rządzie być nie mogą. Sasin postawił wszystko na jedną kartę, grając na dymisję premiera. Czy to oznacza, że zaraz będzie musiał odejść? To jest możliwe, a z pewnością czeka go co najmniej marginalizacja - przekazało dziennikarzowi Gazeta.pl jedno ze źródeł bliskich PiS-owi.

Mularczyk o konfliktach w Zjednoczonej Prawicy: Jak w każdej rodzinie zdarzają się kłótnie

Do sporów w Zjednoczonej Prawicy w Porannej Rozmowie Gazeta.pl odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Polityk partii rządzącej kłótnie, jakie mają miejsce w PiSie porównał do tych, jakie mają miejsce w każdej rodzinie.

- My jesteśmy tylko ludźmi. Tak jak w każdej rodzinie zdarzają się kłótnie, nawet rozwody się zdarzają. Tak samo w partiach politycznych są napięcia, różne spojrzenia na przyszłość, na ocenę wydarzeń. Jest to naturalne - komentował Arkadiusz Mularczyk.

Polityk mówił, że podczas czwartkowego spotkania nie spodziewa się wielkich roszad w Zjednoczonej Prawicy.

- Raczej spodziewam się rozładowania atmosfery wewnętrznej i wyznaczenia kierunków na przyszłość. Pewnej mobilizacji, pokazania celów i zjednoczenia, bo to jest nam potrzebne w tych niełatwych czasach dla gospodarki, dla Polski, dla naszego otoczenia międzynarodowego. Ważne jest uspokojenie sytuacji, pokazania kierunków gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy - mówił Mularczyk.