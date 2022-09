Tusk odbył "poważną rozmowę" z Sikorskim. Budka: Głupi wpis, partyjnych konsekwencji nie będzie

Od początku tygodnia doszło do czterech wycieków gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Pojawiły się spekulacje, że instalacja mogła paść ofiarą zamierzonego ataku. Premier Mateusz Morawiecki mówił o "dziwnym zbiegu okoliczności", ale najbardziej jednoznacznie głos zabrał na Twitterze europoseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski.

"Thank you, USA" - napisał polityk, publikując zdjęcie wycieku z gazociągu. Wpis wywołał burzę. Odniosła się do niego m.in. rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. "Czy to oficjalne przyznanie, że był to atak terrorystyczny?" - pytała na Twitterze.

W kolejnym wpisie Sikorski stwierdził, że "cieszy go, że Nordstream, który zwalczały wszystkie polskie rządy od 20 lat, jest w 3/4 sparaliżowany".

"To dobre dla Polski. Oby duńskie śledztwo ustaliło sprawców. Robocze hipotezy o tym, kto miał motyw i zdolność, aby to zrobić, stawiam naturalnie tylko we własnym imieniu" - podkreślił były szef MSZ.

Polityk napisał również m.in., że "uszkodzenie Nordstream zawęża pole manewru Putina".

Borys Budka o wpisie Sikorskiego: Niepoważny i niepotrzebny

Były przewodniczący PO, obecnie szef klubu KO Borys Budka stwierdził w Radiu Plus, że Radosław Sikorski "musi bardziej myśleć nad tym, co pisze".

- Już napisał wczoraj [w środę - red.], że to była robocza hipoteza i czeka na ustalenia duńskiego śledztwa. To kończy sprawę - mówił.

Najnowszy wpis Sikorskiego. Komentuje swojego tweeta: To dobre dla Polski

- Wycofał, wyjaśnił, głupi wpis, będzie uważał. Jak ktoś głupio pisze, to musi ponosić tego konsekwencje. Partyjnych konsekwencji nie będzie, za twity nie karzemy. Była poważna rozmowa Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim, w jej konsekwencji Radosław Sikorski napisał wyjaśnienia. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że to był niepoważny wpis, niepotrzebny wpis i osoba z taką wiedzą nie powinna sobie pozwolić na takie słowa - zaznaczył Budka.

Z kolei poseł PO, były szef MON Tomasz Siemoniak stwierdził w Porannej Rozmowie Gazeta.pl, że "nie było to dobre". - I on [Radosław Sikorski - red.] zdaje sobie sprawę z tego. Uważam, że tylko jedna rzecz w tym momencie jest istotna, żeby więcej mówić o Nord Streamie, wojnie na Bałtyku, energetyce, a mniej o jednym z wpisów - dodał Siemoniak.

