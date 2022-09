Jest oświadczenie MSZ ws. pseudoreferendów w Ukrainie. "Odrzucamy rosyjskie roszczenia"

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednoznacznie i zdecydowanie potępia organizację przez Rosję nielegalnych "referendów", mających na celu aneksję części ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, tymczasowo okupowanych przez Rosję" - czytamy w oświadczeniu wydanym w środę przez resort.

"Wzywamy członków społeczności międzynarodowej do nieuznawania legalności tych pseudo-referendów oraz ich "wyników", które w żadnym stopniu nie mogą odzwierciedlać woli mieszkańców tych regionów, nierzadko siłą zmuszanych do udziału w głosowaniu" - dodano.

W oświadczeniu podkreślono, że "działania Federacji Rosyjskiej, będącej stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, stanowią pogwałcenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego ujętych w Karcie Narodów Zjednoczonych".

"Zdecydowanie odrzucamy rosyjskie roszczenia do terytoriów pozostających w międzynarodowo uznanych granicach Ukrainy, w tym nielegalnie okupowanych od 2014 roku Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopola. Wzywamy do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w przeprowadzenie fikcyjnych referendów oraz osób i instytucji rosyjskich działających na nielegalnie okupowanym terytorium Ukrainy. Polska jest zdeterminowana do dalszej współpracy z partnerami w tym zakresie" - zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Pseudoreferenda w Ukrainie. "Witajcie w domu!" Zełenski: Farsa

MSZ zaznaczyło także, że popiera "niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy". Wezwało Rosję do "niezwłocznego zakończenia działań wojennych oraz natychmiastowego pełnego wycofania rosyjskich sił zbrojnych z całego terytorium Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach".

"Będziemy nadal wspierać wysiłki Ukrainy na rzecz wyzwolenia tymczasowo okupowanych przez Rosję terytoriów tak długo, jak będzie to konieczne. Ukraina ma suwerenne prawo do obrony i odzyskania pełnej kontroli nad swoim terytorium" - czytamy.

Rosyjskie pseudoreferenda w Ukrainie. KE zapowiada konsekwencje

Między 23 a 27 września na kontrolowanych przez Rosję obszarach obwodów ługańskiego, donieckego, zaporoskego i chersońskiego odbyły się pseudoreferenda. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał je farsą i pogwałceniem prawa międzynarodowego. Oświadczenie rosyjskich władz w sprawie przyłączenia do Rosji ukraińskich terytoriów spodziewane jest w nadchodzących dniach.

Tymczasem Komisja Europejska ogłosiła nowy projekt sankcji wobec Rosji. Szefowa KE Ursula von der Leyen podkreślała w środę, że Rosja eskaluje sytuację, organizując nielegalne referenda dotyczące aneksji na okupowanych terenach Ukrainy i grożąc użyciem broni jądrowej.

Duda: Polska nie uzna wyników ew. pseudoreferendów na okupowanych terenach

Sankcje obejmą dalsze ograniczenia w handlu Unii z Rosją. Będą kolejne zakazy importu produktów z Rosji. - Rosyjskie towary znikną z europejskiego rynku, co pozbawi Rosję kolejnych 7 miliardów euro - mówiła szefowa Komisji.

Komisja Europejska zaproponowała też nałożenie limitów cenowych na ropę. Jest również propozycja zakazu dla obywateli Unii Europejskiej zasiadania we władzach rosyjskich firm państwowych. Ponadto zostanie rozszerzona czarna lista osób z zakazem wjazdu do Unii i z zablokowanymi majątkami w Europie. Dopisane będą między innymi osoby odpowiedzialne za organizację nielegalnych referendów.

