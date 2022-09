Sejm. Projekt ws. terminu wyborów samorządowych do dalszych prac. W górze kartki "PiS okrada Polaków"

Za wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu, który wydłuża kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r., głosowało 208 posłów, przeciwnych było 222 parlamentarzystów, a jeden wstrzymał się od głosu. Na 20:50 zaplanowano już sprawozdanie komisji o poselskim projekcie ustawy o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

Zgodnie z projektem premier będzie musiał ogłosić termin wyborów między 30 grudnia 2023 roku a 30 stycznia 2024 roku, po konsultacjach z Państwową Komisją Wyborczą. Projekt przedstawiał w Sejmie poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Hreniak.

Sejm. Projekt ustawy o wydłużeniu kadencji samorządów skierowany do dalszych prac

Poseł PiS-u zaznaczył, że proponowany zmieniony kalendarz wyborczy z jednej strony zakłada najszybsze możliwe po zimie terminy - tak, by wczesną wiosną można było prowadzić kampanię wyborczą, a z drugiej strony - nie nałożyć ich na wybory do Parlamentu Europejskiego. Dodał, że największym problemem mogłyby być kwestie związane z prowadzeniem kampanii.

Opozycja odrzuca argumenty partii rządzącej. Jej przedstawiciele twierdzą, że zmiana terminu wyborów samorządowych jest motywowana jedynie względami politycznymi.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 roku - w związku z tym, że w 2018 roku wydłużono kadencję samorządów z czterech do pięciu lat. Jesienią przyszłego roku wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych, na wiosnę 2024 roku - do Parlamentu Europejskiego.

Podczas obrad parlamentu posłowie opozycji podnieśli w górę kartki z napisem "PiS okrada Polaków" w proteście przeciwko forsowanemu przez rząd podatkowi od "nadmiarowych zysków" dużych firm państwowych i prywatnych. Poseł KO Borys Budka złożył wniosek o przerwę, żeby Mateusz Morawiecki mógł wycofać się z tych propozycji.

- Wyobraźcie sobie, że po tych deklaracjach, które padły od piątku, Polska giełda straciła 47 miliardów złotych. To są koszty waszych idiotycznych propozycji - mówił Budka. - Najpierw wydrenowaliście kieszenie polskich podatników, wydrenowaliście kieszenie polskich kierowców, uderzyliście niekompetencją pisowskich działaczy w spółkach energetycznych w małych i średnich przedsiębiorców. Ale wam to mało. Teraz chcecie ukraść przedsiębiorcom kolejne ciężko zarobione pieniądze, żeby znowu rozdawać je swoim - kontynuował.

- Myślałem, że pan premier Morawiecki wyjdzie i przeprosi, ale mam nadzieję, że nie ma go na tej sali tylko dlatego, że pojechał do prezydenta Dudy złożyć dymisję tego najbardziej szkodliwego rządu w historii - podsumował.

Sejm o rządowym projekcie ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej

W środę posłowie zajęli się także rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Przedstawiła go posłom wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Powiedziała, że to kolejne rozwiązanie zabezpieczające obywateli przed skutkami kryzysu energetycznego i wojną wywołaną przez Rosję.

Wiceminister wyjaśniła, że ceny będą utrzymane do limitu zużycia dwóch tysięcy kilowatogodzin rocznie. To rozwiązanie obejmie wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. Jeszcze wyższy limit do dwóch tysięcy sześciuset kilowatogodzin obejmie osoby z niepełnosprawnościami, natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników limit wyniesie do trzech tysięcy kilowatogodzin rocznie.

Projekt przewiduje też, że dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - w tym wykorzystują pompy ciepła - wprowadzony zostanie specjalny dodatek elektryczny w wysokości do 1500 złotych. Rząd szacuje, że z zamrożenia cen energii elektrycznej w przyszłym roku skorzysta prawie 17 milionów gospodarstw domowych. Na te rozwiązania rząd przeznaczy około 23 miliardów złotych. Te rozwiązania - według autorów projektu - mają zachęcić do oszczędzania energii elektrycznej.

