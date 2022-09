Jest najnowszy wpis Sikorskiego. Komentuje swój wczorajszy tweet "Thank you, USA"

Radosław Sikorski wywołał burzę krótkim wpisem na Twitterze. Polityk opublikował zdjęcie eksplozji, do której doszło w pobliżu wycieku z Nord Stream, które opatrzył wpisem "Thank you, USA". Niektórzy oskarżają polityka o sianie rosyjskiej propagandy.

We wtorek przed południem postanowił doprecyzować swoje "podziękowania". "Cieszy mnie, że Nordstream, który zwalczały wszystkie polskie rządy od 20 lat jest w 3/4 sparaliżowany. To dobre dla Polski. Oby duńskie śledztwo ustaliło sprawców. Robocze hipotezy o tym, kto miał motyw i zdolność, aby to zrobić, stawiam naturalnie tylko we własnym imieniu" - podkreślił były szef MSZ.

Sikorski skomentował problemy z Nord Streamem i "podziękował" USA

Pytanie o to, czy teza postawiona przez Radosława Sikorskiego jest oficjalnym stanowiskiem, zadała rzeczniczka rosyjskiego MSZ. "Czy to oficjalne przyznanie, że był to atak terrorystyczny?" - napisała Maria Zacharowa.

Na wpisy polskiego polityka odpowiedział także Dmitrij Poljanskij, pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Rosji w ONZ. "Dziękuję @radeksikorski za wyjaśnienie, kto stoi za tymi atakami w terrorystycznym stylu na infrastrukturę cywilną!" - napisał, komentując wpisy Sikorskiego.

Sikorski: Psychoprawicy trzeba tłumaczyć

W serii poniedziałkowych wpisów na Twitterze Radosław Sikorski wyjaśniał, czego dotyczą jego "podziękowania" Stanom Zjednoczonym. "Uszkodzenie Nordstream zawęża pole manewru Putina. Jeśli będzie chciał wznowić dostawy gazu do Europy będzie musiał rozmawiać z krajami kontrolującymi gazociągi Brotherhood i Jamał" - napisał. Dodał, że Ukraina i kraje Bałtyckie od 20 lat sprzeciwiają się budowie gazociągów Nord Sream. Dyplomata przypomniał też nagranie wypowiedzi prezydenta USA.

Jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę, nie będzie już Nord Stream 2. Położymy temu kres

- mówi Joe Biden na zamieszczonym przez Sikorskiego filmie.

Redakcja Gazeta.pl próbowała skontaktować się z Radosławem Sikorskim, aby poprosić o komentarz do ostatnich wpisów na Twitterze. Do tej pory bezskutecznie.

We wtorek przed południem Szwedzki Urząd Morski wydał ostrzeżenie o dwóch wyciekach na rosyjskim gazociągu Nord Stream 1. Wcześniej władze wykryły wyciek na pobliskim Nord Stream 2. W poniedziałek pojawiły się wiadomości o gwałtownym spadku ciśnienia w instalacji. Ciśnienie w rurze na dnie Bałtyku spadło w nocy z niedzieli na poniedziałek ze 105 do 7 barów. Przyczyny awarii są nieznane, ale w mediach zaczęły pojawiać się pogłoski o tym, że mógł to być celowy atak.

Po południu szwedzka telewizja SVT podała, że stacje pomiarowe w Szwecji i Danii zarejestrowały potężne wybuchy podmorskie w obszarach wycieku gazu z gazociągu Nord Stream 1, biegnącym po dnie Morza Bałtyckiego. Informację potwierdził oficjalnie szwedzki rząd.

