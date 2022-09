Radosław Sikorski wywołał burzę, dziękując Stanom Zjednoczonym za wyciek z gazociągów Nord Stream 1 i 2. "Ten wpis obiegnie wszystkie rosyjskie media" - napisał Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA, sugerując, że Sikorski napędza rosyjską propagandę. Były szef MSZ opublikował także nagranie, w którym prezydent USA Joe Biden mówi o "końcu Nord Stream 2" jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę.

Radosław Sikorski komentuje wycieki Nord Stream 2. Polityk dziękuje USA

Od początku tygodnia doszło do trzech wycieków gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Pojawiły się spekulacje, że instalacja mogła paść ofiarą zamierzonego ataku. Premier Mateusz Morawiecki mówił o "dziwnym zbiegu okoliczności", ale najbardziej jednoznacznie głos zabrał Radosław Sikorski na Twitterze.

"Thank you, USA" - napisał polityk, publikując zdjęcie wycieku z gazociągu. Wpis wywołał burzę.

Wcześniej podejrzewano, że uszkodzenie gazociągów może być wynikiem świadomego działania - mówiły o tym premierki Szwecji i Danii. Nikt przed Sikorskim nie połączył jednak z wyciekami działania Stanów Zjednoczonych.

Nord Stream: Niemiecki minister potwierdza ataki

Radosław Sikorski o wyciekach z Nord Stream: Zawęża pole manewru Putina

W kolejnych wpisach polityk tłumaczył się ze swoich podziękowań.

"Uszkodzenie Nordstream zawęża pole manewru Putina. Jeśli będzie chciał wznowić dostawy gazu do Europy będzie musiał rozmawiać z krajami kontrolującymi gazociągi Brotherhood i Jamał" - wyjaśniał Sikorski.

Podkreślił też, że Ukraina i kraje Bałtyckie od 20 lat sprzeciwiają się budowie gazociągów Nord Sream. Polityk przypomniał też nagranie wypowiedzi Joe Bidena.

"Jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę, nie będzie już Nord Stream 2. Położymy temu kres" - mówi prezydent USA na udostępnionym przez Sikorskiego filmie.

Sikorski skończył swój wywód, twierdząc, że po wyciekach "pozycja Ukrainy i Polski się wzmocniła".

Dwa wycieki z Nord Stream. Niemcy nie wykluczają sabotażu

Radosław Sikorski oskarżany o wspieranie rosyjskiej propagandy

Po tym, jak Sikorski opublikował zwoje posty, został oskarżony o wspieranie rosyjskiej propagandy. Maciej Wąsik sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji napisał:

"Ten wpis obiegnie wszystkie rosyjskie media. Nie mam żadnych wątpliwości wobec autora..."

Do wpisu odniosła się Maria Zacharowa. "Czy to oficjalne przyznanie, że był to atak terrorystyczny?" - pytała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Na twitta odpowiedział także Dmitrij Poljanskij, pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Rosji w ONZ.

"Dziękuję @radeksikorski za wyjaśnienie, kto stoi za tymi atakami w terrorystycznym stylu na infrastrukturę cywilną!" - napisał w komentarzu do wpisu polskiego dyplomaty.

