W weekend Jarosław Kaczyński odwiedził województwo dolnośląskie. Podczas spotkania z mieszkańcami mówił m.in. o ochronie zdrowia. - Ochronie zdrowia daliśmy naprawdę dużo więcej pieniędzy niż przedtem, bo nominalnie jest to przeszło dwukrotnie więcej. Choć jeśli uwzględnić inflację, jest to trochę mniej - przyznał. - Są postępy w pewnych dziedzinach: kardiologia, onkologia, ale do rozwiązania problemów jest jeszcze daleko. To jest bardzo trudne. Tak jak walka z deweloperami - dodał.

Prezes PiS zaznaczył, że w Polsce należy "złamać przewagę deweloperów" i odniósł to do tematu ochrony zdrowia. - Jak się tego nie zrobi, to się nie wygra. Tutaj też trzeba złamać pewne bardzo wpływowe grupy, które chcą traktować służbę zdrowia jako biznes. Otóż służba zdrowia nie jest biznesem, a praca lekarza powinna być bardzo dobrze wynagradzana, ale to nie jest jednak biznes. To służba, to jest posłannictwo - powiedział.

Lekarze odpowiadają Kaczyńskiemu

Do tych słów odniósł się Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. "ZK OZZL wzywa Prezesa PiS, aby dokładnie określił: jakie 'grupy' miał na myśli, kto do nich należy i w jaki sposób blokują one naprawę publicznego lecznictwa w naszym kraju. Bez odpowiedzi na te pytania, będzie można podejrzewać, że zrzucanie odpowiedzialności na te 'grupy' jest tylko próbą usprawiedliwienia nieudolności rządzących w naprawianiu publicznego lecznictwa. Trudno też będzie z tymi grupami walczyć, jeśli nie wiadomo o kogo chodzi" - podkreślono w oświadczeniu.

"Z drugiej strony, z innych wypowiedzi Prezesa PiS oraz innych osób z partii rządzącej (np. posła Bolesława Piechy) może wynikać, że winę za brak poprawy sytuacji w publicznym lecznictwie ponoszą lekarze, którzy łączą pracę w publicznych szpitalach z pracą w praktyce prywatnej i wykorzystują w ten sposób środki publiczne dla własnych zysków" - dodano.

OZZL przypomniał, że pod koniec lipca zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z wnioskiem o podjęcie dwustronnych rozmów, które doprowadzą do tego, aby lekarze nie łączyli pracy w publicznej ochronie zdrowia z pracą w praktyce prywatnej. "Jak zaznaczyliśmy, OZZL zgadza się w tym zakresie z Prezesem PiS, że lekarze pracujący 'na wyłączność' w publicznych szpitalach powinni być za to 'bardzo dobrze wynagradzani' (prezes PiS zaproponował 60-80 tys zł/m-c dla najlepszych lekarzy). Mimo upływu 2 miesięcy od w/w listu OZZL do Ministra Zdrowia, nie odpowiedział on w żaden sposób na nasz wniosek. Nie odpowiedział również na pismo przypominające, wysłane 5 września br." - zaznaczono.

"Brak pozytywnej, a nawet - jakiejkolwiek, reakcji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na konstruktywne postulaty OZZL, wychodzące naprzeciw propozycjom Prezesa PiS, mogą sugerować, że owe 'wpływowe grupy' blokujące naprawę publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju, ulokowane są w samym Rządzie RP" - podkreślił Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

