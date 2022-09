Przedterminowe wybory do włoskiego parlamentu wygrała koalicja centroprawicowa. - To jest normalna kolej rzeczy, w normalnych krajach. Lewica przegrywa, prawica dochodzi do władzy. To, co jest niebezpieczne we Włoszech to wmontowane wewnątrz ugrupowań prawicowych silne tendencje prorosyjskie - skomentował Michał Kamiński w Porannej Rozmowie Gazeta.pl.

Włoska prawica i Giorgia Meloni pewnych rzeczy mogłyby się uczyć od Kaczyńskiego, mówię bez ironii

- ocenił gość Jacka Gądka. - Na przykład jak zjadać przystawki. We Włoszech potrzebna będzie koalicja. Facet rządzi krajem prawie osiem lat. Dlaczego? Kaczyński zmagał się z osobistą niepopularnością. W 2015 r. zrobił dwa kroki do tyłu - wystawił Dudę i Szydło, i teraz rządzi jednoosobowo już ósmy rok - stwierdził Michał Kamiński.

Według gościa Porannej Rozmowy Gazeta.pl Meloni jest dużo bardziej putinosceptyczna niż Salvini i Berlusconi. - I to jest dobra wiadomość. Choć wśród europejskich konserwatystów, liberałów, chadecji są politycy proputinowscy, ale też antyputinowscy. Trudno tu o etykietki - zaznaczył.

Zobaczymy, jaki jest europejski eurosceptycyzm, krytykujących, ale szanujących europejski ład polityków, którzy potrafią się dogadywać. Będziemy widzieli, czym jest europejski eurosceptycyzm, a czym jest postkomunistyczny eurosceptycyzm, który prezentuje obecny polski rząd. Będą porozumiewać się z Brukselą. Orban też się chce dogadać z Brukselą, kiedy mowa o pieniądzach. Wystarczy, że nie są psychopatami i się dogadują

- komentował Kamiński. Dodał też, że prawica i konserwatyzm w Europie różnią się w znacznym stopniu o tego, co prezentuje Prawo i Sprawiedliwość. - Na przykład Wielka Brytania. Jeśli odrzucimy to, co zrobiła Partia Konserwatywna z brexitem, to np. w obszarze wartości i postępu oni są w porównaniu z PiS-em skrajnie lewacką partią. Wschodni konserwatyzm to ruski mir w Ukrainie - dodał rozmówca Jacka Gądka.

Michał Kamiński w Gazeta.pl: Są pilniejsze kwestie niż reparacje od Niemiec

- Mam nadzieję, że nowy rząd przede wszystkim weźmie pieniądze, które są - zaznczył zapytany o reparacje wojenne od Niemiec wicemarszałek Senatu. Natychmiast dodał, że nie ucieka od odpowiedzi i o samym zadośćuczynieniu mówił, że Niemcom należy przypominać, czego dokonali.

Polska powinna używać twardego języka w rozmowach z Niemcami, kiedy jest na to miejsce. Trzeba też przypominać o tym, że Berlin zarabia dzięki Polsce dwa razy więcej niż dzięki Rosji. Ten argument gospodarczy nigdy nie jest podnoszony

- zauważył gość Porannej Rozmowy Gazeta.pl. Według Kamińskiego Warszawa powinna prowadzić politykę historyczną "obok" polityki bieżącej, a nie "zamiast" niej. - Dzisiaj zajmowałbym się tym, żeby Polska dostała pieniądze, które nam się należą. Oczywiście, powinniśmy się przypominać i dążyć do zamknięcia wszystkich spraw. Przypominać, ale nie domagać się - dodał Kamiński.

PiS robi to "zamiast" mówić teraz o "zadośćuczynieniu" i podnosząc ten temat. Sądzi pan, że dowiedzieli się, jaki był przebieg II wojny światowej w połowie 2022 roku? Chyba jednak wcześniej wiedzieli. A teraz pojawia się temat traktatu. To już trzeba być idiotą przed duże "I", żeby otwierać sprawę granic i podpisywać traktat

- stwierdził rozmówca Jacka Gądka.

Michał Kamiński w Gazeta.pl: Opozycja powinna stworzyć rząd tu i teraz

Prowadzący Poranną Rozmowę Gazeta.pl zapytał o słynne już słowa Włodzimierza Czarzastego o "dogadanej opozycji"

Pewnie ma dobre intencje. Ja bym nie tragizował. Najważniejsza deklaracja padła, że opozycja będzie razem rządzić. Nie mam nic przeciwko. Ale chciałbym, że opozycja rządziła już teraz. Brakuje nam kilku głosów. Trzeba zmienić ten rząd i przejąć władzę tu i teraz. Wziąć pieniądze, które nam się należą i przygotować uczciwe wybory, a to może zrobić każdy rząd, tylko nie rząd Mateusza Morawieckiego

- ocenił Kamiński. Wicemarszałek nie ma wątpliwości, że w tej kadencji Polska nie dostanie pieniędzy z KPO. Zaznaczył, że to już wszyscy mówią otwarcie. - Nie będzie tej kasy. Niedawno mówili, że będzie i to ile. Polska była usiana bilbordami ze pana pieniądze, na których Morawiecki ogłaszał wielkie środki dla kraju. Teraz te pieniądze są wyżej niż na bilbordach, bo w kosmosie - ironizował wicemarszałek z PSL-UED.

Wybory parlamentarne we Włoszech. PiS gratuluje centroprawicy zwycięstwa

Według wstępnych wyników przedterminowych wyborów parlamentarnych we Włoszech zwycięstwo odniosła koalicja centroprawicy. Główną kandydatką na premierkę jest Giorgia Meloni, przewodnicząca narodowo-prawicowej partii Bracia Włosi. Byłaby to pierwsza w historii państwa kobieta na tym stanowisku.

Jako jedni z pierwszych gratulacje złożyli przedstawiciele polskiego rządu i członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie kryli zadowolenia. W nocy z niedzieli na poniedziałek premier Mateusz Morawiecki pogratulował Giorgii Meloni.

