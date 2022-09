Podatek Sasina może uderzyć we wszystkie firmy zatrudniające ponad 250 osób. RMF: Projekt już w środę

Zapowiedzi wicepremiera i ministra Jacka Sasina dotyczące podatku doprowadziły w poniedziałek do ostrych spadków kursów akcji na GPW. Zaliczyły je m.in. spółki energetyczne. "Grunwald na giełdzie! WIG spadł do poziomu 1410 pkt", "Mamy 'efekt Sasina'" - to tylko niektóre z licznych komentarzy.

"Już wczoraj skierowałem do premiera Mateusza Morawieckiego rozwiązanie dotyczące opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych. Szacowany wpływ do budżetu to 13,5 mld zł, które przeznaczymy na łagodzenie skutków wzrostu cen energii"- napisał w sobotę na wieczorem na Twitterze Jacek Sasin.

W niedzielę w "Gościu Wiadomości" TVP powtórzył, że "będzie podatek, a pieniądze z tego podatku pokryją koszt zamrożenia ceny energii i dla indywidualnych odbiorców - gospodarstw domowych, polskich rodzin, i również (...) dla instytucji wrażliwych i dla samorządów".

Z ustaleń RMF FM wynika, że prace nad ustawą mają zostać sfinalizowane w ministerstwie w środę.

Nowy podatek Sasina od nadmiarowych zysków

Do Rady Ministrów trafiły do tej pory jedynie założenia planowanych zmian. Podatek od nadzwyczajnych zysków jest przewidziany dla wszystkich firm zatrudniających ponad 250 osób i mających roczny obrót na poziomie wyższym niż 50 mln euro - ustalili dziennikarze "Rzeczpospolitej". Przedsiębiorcy musieliby zapłacić 50 proc. podatku od nadmiarowych zysków.

"Grunwald na giełdzie" i "efekt Sasina". Po nowym podatku "kurs runął"

"Dziennik Gazeta Prawa" uzupełnia, że danina ta może ulec pomniejszeniu, jeśli część środków zostanie przeznaczona na inwestycje kluczowe z perspektywy rozwoju i strategicznego bezpieczeństwa kraju, a także będzie opcja odroczenia zapłaty tej daniny do czasu unormowania się sytuacji płynnościowej tych podmiotów.

