Donald Tusk o projekcie ustawy w sprawie in vitro: Państwo przywróci wsparcie finansowe

W trakcie panelu "Refundacja in vitro - to się Wam po prostu należy!" na Campusie Polska Przyszłości Ewa Kopacz opowiadała o założeniach projektu ustawy dotyczącej finansowania in vitro. Jak mówiła, to nowy projekt, który przywraca finansowanie procedury na poziomie 500 milionów rocznie.

- Będzie to projekt obywatelski, a jak obywatelski, to wiele zależy od was. I pewnie często słyszycie, że to wy jesteście przyszłością, że to wy będziecie urządzać nam, starszemu pokoleniu, naszą starość, ale ja nie dzielę na was i nas. To jest nasza wspólna sprawa, wasza sprawa również, żebyście nie musieli w przyszłości się o to bić. To będzie coś naturalnego, to będzie normalne. I nie przeszkodzi wam żaden niewykształcony ideolog - mówiła była szefowa rządu. - Chcę bardzo, abyście w tym uczestniczyli, zbierali podpisy pod tym projektem. Ciekawa jestem, czy ci wszyscy wąsacze i inni, którzy przychodzą i prawią te wszystkie morały [...] będą mieli odwagę odrzucić projekt obywatelski - dodała.

Donald Tusk: Zrozumiałem, że za tymi słowami kryją się nie procedury

Podczas konferencji prasowej do inicjatywy odniósł się Donald Tusk. - Procedura in vitro brzmi sucho jak termin naukowy. A ja po wielu latach zrozumiałem, że za tymi słowami kryją się nie procedury, tylko to jest kwestia życia, miłości, marzeń tysięcy Polek i Polaków. Że to kwestia w takim samym stopniu kobiet i mężczyzn - mówił lider Platformy Obywatelskiej.

Były premier stwierdził, że rodzice dzieci z in vitro zasługują na słowa uznania za swoją odwagę. Polityk mówił, że dzisiaj istnieje cała grupa rodziców, która musi zapomnieć o tej metodzie, bo państwo się od nich odwróciło.

Donald Tusk obiecał, że zrobi wszystko, by podpisy pod projektem zebrały się jak najszybciej.

- Oczywiście nie wiemy, jakie będą losy projektu ustawy, gdy trafi do Sejmu, czy ta władza zdecyduje się wysłuchać ludzi, czy nie. Ja na pewno nie skapituluję. Warto naprawdę walczyć o wszystko w Polsce, choćby po to, by taka ustawa została zrealizowana. Czy za miesiąc, czy za pół roku - nie wiemy, ale na pewno będzie zrealizowana i na pewno, to mogę obiecać, państwo przywróci wsparcie finansowe dla wszystkich marzących o swoich dzieciach. My tę sprawę dla tysięcy polskich rodzin wygramy - zadeklarował.

- Rząd, wstrzymując finansowanie in vitro, dzieli Polskę na dwa rodzaje rodzin - tych, których i tak na to stać oraz tych, którzy muszą wyprzedać się, zapożyczyć czy błagać o pieniądze, by spełnić marzenia. Cofnięcie finansowania przez państwo sugeruje też, że coś z tą metodą jest nie tak - mówiła z kolei obecna na konferencji prasowej Małgorzata Rozenek-Majdan.