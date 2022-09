Wybory we Włoszech. PiS "na czele z Kaczyńskim pieje z zachwytu". "Na pohybel eurokratom!"

Zobacz wideo Zełenski do Rosjan: Chcecie więcej? Nie? Zatem protestujcie, walczcie, uciekajcie lub poddajcie się do ukraińskiej niewoli

Według wstępnych wyników przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Włoszech wyraźne zwycięstwo w obu izbach zdobyła centroprawicowa koalicja. Główną kandydatką na szefową rządu jest Giorgia Meloni, przewodnicząca narodowo-prawicowej partii Bracia Włosi. Byłaby to pierwsza w historii państwa kobieta na tym stanowisku.

Włochy. Na czele rządu może stanąć pierwsza w historii kobieta

"Na pohybel eurokratom na czele z Ursulą i Tuskiem!"

Do wyników wyborów we Włoszech odnieśli się już polscy politycy. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie kryli zadowolenia. W nocy z niedzieli na poniedziałek premier Mateusz Morawiecki pogratulował Giorgii Meloni.

"Gratulacje dla Giorgii Meloni oraz partii Bracia Włosi! Cieszę się, że partia z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów [grupa w Parlamencie Europejskim - red.] przejmuje odpowiedzialność za kolejny europejski kraj" - napisała w mediach społecznościowych Beata Szydło, była premierka, a obecnie europosłanka.

"Historyczne zwycięstwo partii Bracia Włosi, wszystko wskazuje na to że Giorgia Meloni będzie pierwszą kobietą na stanowisku premiera Włoch" - podkreślił z kolei wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, dodając do wpisu gratulacje w języku włoskim.

"Brawo Italia! Wygrała demokracja!" - napisał Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS.

"Pełne zwycięstwo włoskiej prawicy! Większość w obu izbach parlamentu! Gratulacje, Giorgia Meloni! Na pohybel eurokratom na czele z Ursulą i Tuskiem!" - tak brzmi komentarz Dariusza Mateckiego, przewodniczącego Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim.

"Niemiecki pomysł przekształcenia Unii Europejskiej w państwo - przynajmniej na razie - padł. Szantażystka Ursula [von der Leyen, szefowa KE - red.] pomogła. Brawo Giorgia Meloni!" - napisał Michał Woś, wiceszef resortu sprawiedliwości.

"Zjednoczona Prawica na czele z Kaczyńskim pieje z zachwytu"

Do sytuacji we Włoszech odnieśli się także politycy opozycji. "Włosi wybrali demokratycznie. Może się ten wybór nie podobać, ale to ich kraj, nic z tym nie zrobimy. Zobaczymy jak ten rząd będzie rządził i ile się utrzyma przy władzy. Podobny układ w Izraelu już się posypał (kolejne przedterminowe wybory, piąte w ciągu 3 lat, już 1.11)" - stwierdziła Anna-Maria Żukowska z Lewicy.

Z kolei Agnieszka Pomaska odniosła się także do "zachwytu" Prawa i Sprawiedliwości wynikami wyborów do włoskiego parlamentu. "Wybory we Włoszech wygrywa prawicowa koalicja z postfaszystowską kandydatką na premiera Meloni, prorosyjskimi Salvinim i skompromitowanym Berlusconim. A Zjednoczona Prawica na czele z Kaczyńskim pieje z zachwytu. Jaka partia tacy sojusznicy" - zaznaczyła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

"Zwycięstwo partii Bracia Włosi tworzy ciekawą sytuację nie dlatego że to nowa siła, radykałowie i eurosceptycy, ale dlatego że to politycy doświadczeni (współrządzili już Włochami w przeszłości), umiarkowani w poglądach i eurorealistyczni. Będą mieć trudno, ale mogą sobie poradzić" - stwierdził natomiast Krzysztof Bosak z Konfederacji.