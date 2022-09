Kaczyński w Opolu: Po wojnie chcemy bliskiej współpracy z Ukrainą, ale są warunki

Jarosław Kaczyński podkreślił, że jakikolwiek związek państwowy byłby niekorzystny, a niepodległa Ukraina powinna wstąpić do Unii Europejskiej i NATO. - Nikt nie ma dziś wątpliwości, że to państwo zbudowane na podstawie narodowej, bo gdyby tego narodu ukraińskiego nie było, to nie byłoby tej obrony, nie byłoby tego heroizmu, nie byłoby tej sytuacji, której naprawdę nikt się nie spodziewał - zwrócił uwagę.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił również, że podstawą przyjaźni powinna być prawda historyczna, dopuszczenie do ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa, powiedzenie prawdy o Wołyniu oraz zaprzestanie czczenia ukraińskich zbrodniarzy.

Jak mówił Jarosław Kaczyński, Polska przyjęła miliony ukraińskich uchodźców bez budowania dla nich obozów. Podkreślił również rolę naszego kraju we wsparciu politycznym, materialnym oraz wojskowym, które Ukraina otrzymuje od Zachodu.