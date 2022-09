Kaczyński o zmianach w rządzie: "Rozważamy różne warianty". Co z Morawieckim? "W tej chwili nie odpowiem"

- Oczywiście rozważamy różne warianty sytuacji - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Radiem Wrocław, pytany o ewentualną rekonstrukcję w rządzie.

REKLAMA

- Przede wszystkim my musimy dotrzeć do społeczeństwa z tą prostą prawdą, że te 7 lat, mimo kryzysów, mimo bardzo trudnej sytuacji, były dla naszego kraju dobre i że odpowiedzią drugiej strony jest nazywanie białego czarnym - dodał były wicepremier.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Jak stwierdził Kaczyński, rząd "oczywiście nie uniknął też błędów, takich jakby zatrzymań akcji, czy różnych innych niespodzianek".

- Są sprawy i my się do tego przyznajemy, które się nie udały, Mieszkania Plus na przykład, ale do tego wrócimy już w jakiejś innej formule. Będziemy starali się przełamać różne blokady, które są w Polsce, niekiedy bardzo mocne i to w bardzo ważnych sprawach. Ale na to potrzebujemy nowej legitymacji społecznej w postaci wygrania wyborów i do tego będziemy dążyli. Cała reszta zależy od tego, czy dotrzemy do odpowiedniej ilości obywateli z tą prawdą, czy ten zalew kłamstwa jednak zwycięży - mówił polityk.

Zobacz wideo Mateusz Morawiecki w najbliższym czasie pożegna się z fotelem premiera?

Jarosław Kaczyński o Morawieckim: Dobrze wypełnia obowiązki

Zapytany o to, czy "premier Mateusz Morawiecki będzie prowadził PiS do zwycięstwa w wyborach", Kaczyński odpowiedział: "Najpierw panie redaktorze trzeba powiedzieć, że zwyciężymy. Pan to powiedział, więc ja się z tego cieszę".

Prowadzący zwrócił uwagę, że wcale tak nie stwierdził.

- Powiedział pan "prowadzić do zwycięstwa", czyli że zwyciężymy. Gdyby pan powiedział "prowadził do klęski", to by było co innego. (...) Natomiast mogę panu powiedzieć tak, że ja w tej chwili nie odpowiadam na to pytanie, bo jest kwestia rozwiązania tych problemów z węglem, z zimą - powiedział Jarosław Kaczyński.

Ujawniamy kulisy rządu PiS. Morawiecki mówił, że "Sasin sobie nie radzi" i go ośmieszał

- Zastanowimy się nad tym w jakiej konfiguracji będzie można to rozwiązać najlepiej. Natomiast pan premier, z mojego punktu widzenia, bo to nie jest jedyny punkt widzenia w partii, dobrze wypełnia swoje obowiązki - zapewnił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek informował przed kilkoma dniami, że na czwartkowym spotkaniu komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości doszło do ostrego starcia premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem Jackiem Sasinem - głównie w sprawie braku węgla i wysokich cen energii.

Przecieki ze spotkania PiS: znów starcie Morawieckiego z Sasinem

"Jacek Sasin jest zdeterminowany, by w końcu doprowadzić do zmiany premiera. Z kolei Mateusz Morawiecki się broni, a po swojej stronie cały czas - co kluczowe - miał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego" - pisał Jacek Gądek.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>