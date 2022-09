Andrzej Duda wręczył Ordery Orła Białego. Wśród odznaczonych Antoni Macierewicz. Mówił o Smoleńsku

- Patrząc na panów (...) i zastanawiając się nad tą uroczystością, także w kontekście tego, co nas otacza, walk, które toczą nasi sąsiedzi, myślałem sobie, że łatwo być w opozycji w wolnym, demokratycznym kraju, gdzie możesz powiedzieć, co chcesz. Ale ciężko jest zebrać się na odwagę, mając świadomość, że ci, którzy ostro protestowali przede mną, często ginęli. Tak jak ginęli żołnierze niezłomni i ci, którzy byli w antykomunistycznym podziemiu w latach 50., aż do lat 60. XX wieku - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia Orderów Orła Białego.

Antoni Macierewicz odznaczony Orderem Orła Białego

Odznaczeni zostali: Mirosław Chojecki, działacz opozycji antykomunistycznej, współorganizator Komitetu Obrony Robotników, odpowiedzialny za powielanie pierwszych czasopism niezależnych - "Biuletyn informacyjny" i "Komunikat KOR". Współzałożyciel Niezależnej Oficyny Wydawniczej "NOWa", największego wydawnictwa działającego poza cenzurą Na emigracji członek Biura Zagranicznego "Solidarności", Antoni Macierewicz jeden z liderów opozycji antykomunistycznej, aresztowany po wydarzeniach Marca ’68, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Twórca podziemnego pisma "Głos", jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Więzień polityczny, aresztowany ponad dwadzieścia razy oraz Piotr Naimski, działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR".

- Nikt wtedy nie wiedział, jakie mogą być skutki działalności opozycyjnej, skutki sprzeciwu. Zwłaszcza, gdy było się człowiekiem młodym, przed którym było całe życie, który potencjalnie mógł nie skończyć studiów, mógł mieć złamane życie zawodowe, osobiste, mógł zginąć - podkreślał prezydent.

Andrzej Duda wymieniał także zasługi odznaczonych po przemianach 1989 roku. Byłemu sekretarzowi stanu w KPRM Piotrowi Naimskiemu dziękował za projekt gazociągu Baltic Pipe, a Macierewiczowi, byłemu szefowi MON, za utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Macierewicz w Belwederze o "zbrodni smoleńskiej"

Macierewicz w swoim wystąpieniu mówił m.in. o katastrofie smoleńskiej. - To idea harcerska, idea niepodległości, wartości chrześcijańskie i narodowe były źródłem odwagi. Takiej, jaka dzisiaj jest niezbędna dla prawdy o zbrodni smoleńskiej - mówił. - Państwo polskie, które tej prawdy nie będzie mówiło, nigdy nie utrzyma niepodległości - dodał szef podkomisji smoleńskiej.

Macierewicz konsekwentnie nazywa katastrofę smoleńską "zbrodnią". Przypomnijmy, że przyczyny katastrofy od kwietnia 2010 r. do lipca 2011 r. badała Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod kierownictwem ówczesnego szefa MSWiA Jerzego Millera. Z ustaleń państwowego zespołu wynika, że przyczyną katastrofy smoleńskiej było "zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg".

Komisja nie znalazła jakichkolwiek dowodów na to, by katastrofa była skutkiem zamachu. We wrześniu reporter TVN24 ustalił, że podkomisja Macierewicza ukryła część materiałów, którymi dysponowała. Chodziło m.in. o informacje, które przeczyły tezie o możliwym zamachu.