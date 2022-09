Antoni Macierewicz dostanie Order Orła Białego od Andrzeja Dudy. Uroczystość za kilka godzin

Informację jako pierwszy podał Paweł Olszewski z PO, który na Twitterze zwrócił się do prezydenta słowami: "Panie Prezydencie, czy prawda jest, ze dzisiaj w tajemnicy przed społeczeństwem wręcza Pan Antoniemu Macierewiczowi Order Orła Białego? Czy to za kłamstwa smoleńskie, czy może za zdewastowanie armii?".

"Wyborcza" ustaliła, że Antoni Macierewicz rzeczywiście dostanie dzisiaj (w piątek 23 września) Order Orła Białego. Powołuje się na źródła w Kancelarii Prezydenta RP. Sam Olszewski w rozmowie z dziennikarzami "Wyborczej" zaznaczył, że wiadomość pochodzi z kancelarii Andrzeja Dudy.

Informację potwierdziła także Polska Agencja Prasowa. Wraz z Dudą odznaczeni mają zostać Mirosław Chojecki i Piotr Naimski.

Nazwisk odznaczonych, którzy dostaną Order Orła Białego, nie wymienił prof. Michał Kleiber, który w Kapitule zasiada od 12 października 2021 r. Potwierdził, że prezydent wręczy najwyższe odznaczenie państwowe twórcom Komitetu Obrony Robotników. Antoni Macierewicz jest jednym z założycieli KOR-u.

Order Orła Białego dla Macierewicza? "Człowiek ogromnych zasług"

Na stronie prezydenta w zapowiedzi piątkowej uroczystości nie podano żadnych szczegółów. Nie ma nazwisk tych, którzy dostaną Order Orła Białego. Jest jedynie informacja o planowanym wystąpieniu prezydenta.

W czwartek Andrzej Duda wychwalał Macierewicza w TVN24. Zdaniem prezydenta podkomisja smoleńska pracowała "rzetelnie, wielowątkowo, wieloaspektowo". - Rozmawiałem z wieloma ekspertami i mogę powiedzieć, że pan minister Antoni Macierewicz w bardzo trudnych wtedy warunkach [...] działał mimo różnego rodzaju pomówień, mimo różnego rodzaju potwarzy, które były na niego rzucane, mimo wszelkich utrudnień, które były robione, także na polskich uczelniach, gdzie zastraszano ekspertów - stwierdził.

Prezydent podkreślił, że były szef MON "jest człowiekiem ogromnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej" i że zawsze "przyświecały mu szczytne intencje". Wskazał m.in. na utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Raport podkomisji smoleńskiej bez kluczowych dowodów

Przypomnijmy - 6 lat działań podkomisji Antoniego Macierewicza, która miała wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej, pochłonęło 30 mln zł publicznych pieniędzy. Jej członkowie ukryli część zdjęć, nagrań i danych dotyczących katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku - tak ustalił reporter TVN24 Piotr Świerczek. Członkowie podkomisji dysponowali o wiele większą liczbą danych, których nigdy nie upubliczniono, ponieważ podważały lansowaną przez PiS tezę o zamachu na polską delegację w 2010 r.

- To nie jest retoryka bojowa. Macierewicz musi ponieść karę. On poniszczył życia rodzin ofiar, wbrew ich woli ekshumowano bliskich. Naruszono tabu. Podział, który zrobili Macierewicz i Kaczyński ma wpływ na nasze życie, wszystkie te brednie - mówiła w Porannej Rozmowy Gazeta.pl Barbara Nowacka. Odniosła się w ten sposób do słów Donalda Tuska, że "Macierewicz będzie siedział".

Nowacka przyznała, że los oszczędził jej rodzin bólu ekshumacji. [W katastrofie 10 kwietnia 2010 r. zginęła matka Barbary Nowackiej, Izabela Jaruga-Nowacka, wicepremierka i ministerka polityki społecznej w rządzie Marka Belki - przyp. red.] - Ale kiedy rozmawiam ze znajomymi, to jest dla nich traumatyczne przeżycie. Nasza żałoba nie została przeżyta, bo co roku Macierewicz i Kaczyński skaczą po trumnach - dodała Nowacka.

Macierewicz podczas sejmowej dyskusji o raporcie podkomisji nie odpowiedział na żadne z zadanych mu pytań. Powtarzał fałszywe tezy o zbrodni, współpracy Tuska i Putina i sowieckiej agenturze.

Czy kiedykolwiek pan albo pana współpracownicy byli w Smoleńsku, na miejscu wypadku? Mieliście dostęp do wraku? Wykonaliście kopie zapisu czarnych skrzynek? Ja przypomnę, że 18 członków z komisji Millera było w Smoleńsku. Byli również tam polscy prokuratorzy, także prokuratorzy zespołu numer jeden, który dziś prowadzi śledztwo. Byli tam polscy biegli, pirotechnicy. Byli tam nawet archeolodzy. Tylko pana ludzie tam nigdy nie dojechali

- mówił w Sejmie Maciej Lasek. Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych [w latach 2012-2016 - przyp. red.] pytał z mównicy, czy Antoniego Macierewicza nie zastanowiło, że tak wiele osób nie podpisało się pod raportem lub złożyło zdanie odrębne? Odpowiedzi się nie doczekał.

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w roku 1705 i reaktywowany w roku 1921. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

W okresie międzywojennym nadany został 24 obywatelom polskim i 87 cudzoziemcom. Nadawanie Orderu Orła Białego po II wojnie światowej wznowione zostało w kraju po roku 1992. W 1993 Orderem Orła Białego, jako pierwszy w powojennej Polsce odznaczony został papież Jan Paweł II.

