Jarosław Kaczyński rusza na Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Wcześniej zapowiadał: "ogłaszam mobilizację"

Prezes PiS kontynuuje objazd po kraju. W środę spotkał się z mieszkańcami Siedlec. Natomiast w weekend Jarosław Kaczyński odwiedzi południe Polski - województwo opolskie i dolnośląskie.

Jarosław Kaczyński odwiedzi w weekend Oleśnicę, Wrocław, Nysę i Opole

Jarosław Kaczyński prezes Prawa i Sprawiedliwości w sobotę, 24 września odwiedzi Oleśnicę (woj. dolnośląskie), gdzie spotka się z członkami oraz sympatykami partii, której prezesuje. Spotkanie ma rozpocząć się na Zamku Książąt Oleśnickich o godzinie 14 - poinformował lokalny portal mojaolesnica.pl. Tego samego dnia Jarosław Kaczyński uda się do Wrocławia, gdzie spotka się z mieszkańcami miasta o godzinie 18.

Z kolei w niedzielę 25 września prezes PiS pojawi się w Nysie (woj. opolskie). Tu spotkanie Kaczyńskiego z mieszkańcami miasta odbędzie się o godzinie 13 w auli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - przekazał portal nysa.naszemiasto.pl. Natomiast o 17 odbędzie się spotkanie prezesa z mieszkańcami Opola.

Jarosław Kaczyński: Ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy

Podczas konwentu zorganizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość na początku czerwca bieżącego roku Jarosław Kaczyński powiedział, że nikt nie opowie lepiej o dokonaniach Zjednoczonej Prawicy niż politycy jego partii. - Kto to ma opowiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia. To my musimy to zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy - powiedział cytowany przez Polską Agencję Prasową Jarosław Kaczyński. I dodał, wyjaśniając, że "to nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda".

