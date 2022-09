Przecieki ze spotkania PiS: znów starcie Morawieckiego z Sasinem. Wcześniej Sasin proponował siebie na premiera

Zobacz wideo Mateusz Morawiecki w najbliższym czasie pożegna się z fotelem premiera?

Jacek Sasin jest zdeterminowany, by w końcu doprowadzić do zmiany premiera. Z kolei Mateusz Morawiecki się broni, a po swojej stronie cały czas - co kluczowe - miał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Spotkanie komitetu PiS. "To już jest totalna wojna między Morawieckim a Sasinem"

Wedle naszych informacji, podczas poprzedniego spotkania komitetu politycznego PiS (9 września), czyli najściślejszych władz partii (prezesa, wiceprezesów, szefa klubu i sekretarza generalnego), Jacek Sasin miał - po odmowach ze strony Beaty Szydło i Mariusza Błaszczaka - zaproponować na nowego premiera Jacka Sasina - siebie. Wicepremier nie przekonał jednak do siebie nikogo, a mając perspektywę Sasina w fotelu szefa rządu, już nawet prof. Ryszard Terlecki (jeden z zapiekłych krytyków obecnego premiera) wsparł Morawieckiego.

Mimo takiego niepowodzenia sprzed kilkunastu dni, Sasin kontynuował także podczas obecnego spotkania na szczycie PiS ofensywę przeciwko Morawieckiemu.

- To już jest wojna totalna między Morawieckim a Sasinem - mówiło nam źródło rządowe jeszcze przed spotkaniem władz PiS.

Ta batalia bardzo się zaostrzyła w ostatnich paru tygodniach. Jak już ujawniliśmy, w posiedzeniu ścisłych władz Prawa i Sprawiedliwości 9 września omawiano podniesiony przez Jacka Sasina pomysł zmiany premiera. Pod nieobecność Morawieckiego, który był wtedy w Kijowie, Sasin przypuścił szarże przeciwko niemu. Wśród zarzutów wobec premiera był ten dyżurny, że "nie dowiózł" pieniędzy z Unii Europejskiej na polski KPO. Ale także to, że - opisuje nasz rozmówca znający kulisy - "gra tylko na swoich ludzi, a przecież teraz trzeba zebrać armię". Wrócił też - teraz aktualny - zarzut o zgodę na "zielony ład" Unii Europejskiej, przez co ceny energii szybują. I mniejsze pretensje o to, że premier jeździ po Polsce w sposób nieuzgodniony z Nowogrodzką, a także o to, że wchodzi na poletko Mariusza Błaszczaka.

Jak informowaliśmy, narada przy Nowogrodzkiej trwa od południa. Bierze w nim udział ścisłe kierownictwo partii, oprócz Jarosława Kaczyńskiego, Morawieckiego, Sasina i Terleckiego, są na niej obecni także Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak.