Janina Goss - kim jest "znachorka", która miała pogrążyć Kurskiego? "Robiła prezesowi konfitury"

Jacek Kurski na początku września został odwołany przez Radę Mediów Narodowych ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. Gdy tylko stracił fotel, media spekulowały, że były szef TVP trafi do rządu Zjednoczonej Prawicy. Najczęściej przewijało się w tym kontekście Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z nieoficjalnych informacji Radia ZET wynikało z kolei, że Kurski miałby objąć stanowisko ministra cyfryzacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się, że to się jednak nie stanie.

Do dymisji Jacka Kurskiego miała przyczynić się jedna z najbliższych i wieloletnich współpracowniczek Kaczyńskiego, Janina Goss - podał w czwartek (22 września) Onet. Jak wyjaśnił portal, wszystko przez odwołanie przez ówczesnego włodarza Telewizji Polskiej szefa łódzkiego oddziału TVP3 Błażeja Kronica, którego przywrócenia za wszelką cenę domagała się Goss. Kurski miał powiedział, że "decyzji swojej nie zmieni i nikt go do tego nie może zmusić ani odwołać, nawet sam Jarosław Kaczyński". W konsekwencji prezes Prawa i Sprawiedliwości nie widzi dla niego miejsca w rządzie.

Zobacz wideo Szrot: TVP pod rządami Jacka Kurskiego miała swoje osiągnięcia

Kim jest "pani mecenas" Janina Goss? Szara eminencja PiS-u

Janina Goss, choć niewidoczna - bo od lat stroni od mediów - od czasów Porozumienia Centrum jest szarą eminencją Prawa i Sprawiedliwości. Gdy PC w Łodzi się sypało, to w partii została - jak wówczas żartowano - tylko ona i sztandar partii. Trzęsie łódzkim PiS-em. Kto podpadnie pani Janeczce, kariery już nie zrobi. Ona sama mogłaby być posłanką, ale nie chce.

Ponad 20 lat pracowała na stanowisku radczyni prawnej w Spółdzielni Spożywców "Społem", a także w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska i Banku Gospodarki Żywnościowej. Aby poświęcić się politycznej działalności, porzuciła pracę w łódzki WIOŚ.

W czasach rządów PiS objęła stanowisko szefowej rady nadzorczej TVP, potem przez kilka miesięcy kierowała spółką Forum, która wydawała "Gazetę Polską Codziennie". Od 2012 r. jest członkiem zarządu spółki Srebrna. Od 2016 r. zasiada w radzie nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej i w radzie nadzorczej BOŚ Banku.

Janina Goss zajęła 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników "Dziennika Gazety Prawnej" w 2016 roku. W partii doczekała się przezwiska "Tekla" - to od Pajęczycy Tekli, niemiłej "Pszczółki Mai". Okazuje się jednak, że bywa miłosierna. To ona pożyczyła 200 tys. zł Jarosławowi Kaczyńskiemu, kiedy potrzebował na leczenie matki.

J. Goss zarobiła 200 tys. zł. Teraz będzie musiała zrezygnować ze stanowiska

Pani Janeczka jest zielarką, robi na drutach i konfitury dla prezesa

Poza tym, że jest prawniczką i szarą eminencją PiS-u, jest także zielarką, wręcz znachorką, robi na drutach. - Bardzo dbała o prezesa, pamiętam, że poleciła mu kiedyś dietetyczkę. Jarek poszedł do niej i dostał rozpiskę, co mu wolno jeść, a czego nie. Nawet sekretarki z biura zaczęły mu wtedy gotować mniej tłusto. Pani Janeczka z kolei robiła szefowi konfitury, przywoziła mu je do biura, a czasem nawet do domu. Jarek nie wiedział, czy ma się za to jakoś odwdzięczyć. W końcu mama poradziła mu, żeby coś jej sprezentował w podzięce. Poszedł do jubilera i kupił jej wisiorek na szyję - wspomniał Tadeusz Kopczyński, wieloletni kierowca i przyjaciel Kaczyńskich w książce "Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego" autorstwa Michała Krzymowskiego.

Janina Goss ponownie wybrana do rad nadzorczych. "GW": To wbrew przepisom