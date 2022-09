Duda wychwala Macierewicza: "Człowiek ogromnych zasług". Ocenił też pracę podkomisji smoleńskiej

O Antonim Macierewiczu i jego działaniach w ramach podkomisji smoleńskiej wypowiedział się Andrzej Duda. Prezydent powiedział TVN24, że gdy sam jeszcze był posłem, zasiadał w składzie zespołu parlamentarnego, którym kierował Macierewicz.

Sondaż: Większość badanych uważa, że Macierewicz oszukuje ws. Smoleńska

Andrzej Duda: Antoni Macierewicz jest człowiekiem ogromnych zasług

Zdaniem Dudy podkomisja smoleńska pracowała "rzetelnie, wielowątkowo, wieloaspektowo". - Rozmawiałem z wieloma ekspertami i mogę powiedzieć, że pan minister Antoni Macierewicz w bardzo trudnych wtedy warunkach [...] działał mimo różnego rodzaju pomówień, mimo różnego rodzaju potwarzy, które były na niego rzucane, mimo wszelkich utrudnień, które były robione, także na polskich uczelniach, gdzie zastraszano ekspertów - stwierdził.

Prezydent podkreślił, że były szef MON "jest człowiekiem ogromnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej" i że zawsze "przyświecały mu szczytne intencje". Wskazał m.in. na utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pytany, co myśli o zarzutach wobec Macierewicza po reportażu w magazynie "Czarno na białym", odparł:

- Zarzuty się pojawiają i zarzuty będą się pojawiały, dlatego pozwoliłem sobie zadać bardzo nieprzyjemne dla opozycji pytanie. Co na to pan ówczesny premier Donald Tusk, ich guru. Co zrobił w sprawie śmierci prezydenta Rzeczypospolitej, kiedy był premierem przez szereg lat?

Andrzej Duda podkreślił, że oczekuje "obiektywnego spojrzenia na tych, którzy za wszelką cenę dążą do prawdy, i oczekuję spojrzenia na tych, którzy powinni byli tę prawdę ustalać wtedy, kiedy był ku temu najlepszy czas, a więc zaraz po tym zdarzeniu".

Podkomisja smoleńska. Co ustalił dziennikarz TVN24?

Podkomisja smoleńska dysponowała o wiele większą liczbą danych, których nigdy nie upubliczniła, a które nie znalazły się w opublikowanym w kwietniu raporcie - podał w wyemitowanym 12 września ponadgodzinnym materiale dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek, od lat zajmujący się tematem katastrofy smoleńskiej. Reportaż pokazano w programie "Czarno na białym".

Morawiecki murem za Macierewiczem: Nie ma nic do ukrycia

Jak wskazał Świerczek, zagraniczne analizy podważały lansowaną przez Antoniego Macierewicza tezę o zamachu smoleńskim i wybuchach, do których miało dojść 10 kwietnia 2010 r. w prezydenckim tupolewie.

Podkomisja zleciła badania amerykańskiemu instytutowi NIAR (National Institute for Aviation Research) w Wichita. Mimo że zostały sfinansowane z publicznych pieniędzy (8 mln złotych), a Antoni Macierewicz dysponuje ich wynikami już od ok. dwóch lat, nie zostały one dotąd ujawnione w całości - wynika z ustaleń dziennikarza.