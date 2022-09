Ujawniamy kulisy rządu PiS. Morawiecki mówił, że "Sasin sobie nie radzi" i go ośmieszał

Walka premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina ma już na celu doprowadzenie do dymisji rywala. Gazeta.pl opisuje kulisy spotkania rady doradców politycznych z premierem, na którym to szef rządu wprost mówił, że "Sasin sobie nie radzi" i obwinił go o pompowanie inflacji.

