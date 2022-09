Separatyści planują referenda w Ukrainie. Andrzej Duda: To lipa. Wynik jest zaplanowany na Kremlu

- Przecież nikt tego poważnie nie potraktuje. To z demokracją nie ma nic wspólnego. To wręcz urąga demokracji i wiadomo, że wynik jest zaplanowany na Kremlu - powiedział Andrzej Duda, komentując "pseudoreferenda", które mają się odbyć na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy. Prezydent dodał też, że jeśli Władimir Putin użyje broni jądrowej, to "będzie [to red.] przełamaniem tabu, które pociągnie za sobą skutki, których nie można dzisiaj przewidzieć, a Rosja stanie się wrogiem całego świata".

