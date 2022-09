Konferencja Donalda Tuska w Radomiu. Padło pytanie o pieniądze z UE. "Załatwił pan?!"

W środę Donald Tusk odwiedził Radom. Przewodniczący mówił głównie o podwyżkach cen prądu, z którymi mierzą się miasta. - Radom jest dramatycznym punktem na tej mapie, bo licząc wszystkie elementy tej podwyżki, to jest 900 procent więcej niż w zeszłym roku. W mieście, gdzie radni partii rządzącej zajmują eksponowane stanowiska w państwowych spółkach energetycznych - mówił Tusk.

REKLAMA

Zobacz wideo Komorowski komentuje słowa Tuska o politykach z emblematem "Z" na czole

Tusk w Radomiu: Morawiecki w dramatycznym okresie ma czas się wyzłośliwiać. Niegodne

Przewodniczący PO podkreślał, że podwyżka cen energii o "400, 500 lub 600 procent" jest dla każdego miasta "zabójcza". - Ja jestem dzisiaj w Radomiu, dlatego że tutaj to przekracza wszystkie ludzkie wyobrażenie. Jeśli macie płacić za prąd 10 razy więcej, to wiadomo, że żłobki, instytucje kultury, hala sportowa - nie ma siły, żeby to normalnie funkcjonowało - mówił.

Kólowa Małgorzata zakażona koronawirusem. Była na pogrzebie Elżbiety II

Szef PO był pytany w Radomiu o filmik ze swoim udziałem, który opublikował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. W filmie pokazywane są archiwalne wypowiedzi Tuska (między innymi sprzed 12 lat) na temat współpracy energetycznej z Rosją.

- Nie mam czasu, żeby oglądać produkcje filmowe Mateusza Morawieckiego. Byłem siedem lat premierem, dzisiaj jestem liderem partii opozycyjnej, a i tak nie mam czasu, żeby oglądać filmiki Morawieckiego. A on jest premierem polskiego rządu w najbardziej dramatycznym okresie - drożyzna, energia, wojna. I on ma czas nie tylko oglądać, ale jeszcze produkować filmiki i wyzłośliwiać się pod adresem opozycji, to jest niegodne premiera - powiedział.

Morawiecki promuje spot nt. Tuska. "To obsesja. Litości, ileż można?"

Mieszkaniec: Obiecywał pan, że załatwi

Gdy Tusk kończył konferencję, głos zabrała jedna z przysłuchujących się osób. Wypomniała Tuskowi, że ten miał "załatwić pieniądze" w Brukseli. - Obiecywał pan: "pojadę do Brukseli, załatwię. Załatwił pan?" - powiedział mężczyzna.

Tusk odpowiadał, że pieniądze "załatwił" tylko "trzeba je wziąć"

- Są załatwione, czekają - mówił.

Mężczyźnie zapewne chodziło o wypowiedź Tuska z marca tego roku. - Pojadę jutro do Brukseli, żeby dopiąć sprawę polskich pieniędzy. To też wymaga konkretnych, szybkich kroków ze strony PiS-u, ze strony polskiego rządu - mówił na jednym z nagrań przewodniczący PO.