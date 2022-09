Inflacja, rosnące ceny energii i nadchodząca zima - to wszystko może wywoływać niepokój wśród Polaków. Prezydent Andrzej Duda namawiał do "zaciskania zębów" i optymizmu, z kolei ministerka klimatu Anna Moskwa zalecała w Radiu Zet obniżenie temperatury w mieszkaniach. Donald Tusk wyśmiał ten "program".

Anna Moskwa ma w domu 17 stopni: Można się przyzwyczaić

Anna Moskwa w czwartek 15 września była gościną Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet. Dziennikarz pytał, ile jeszcze Polacy muszą zbiednieć, żeby wytrzymać drożyznę i wskazywał, że oszczędność w gospodarstwach domowych wynika z konieczności ze względu na wysokie ceny ogrzewania.

- Tak to działa, że jeśli coś przynosi korzyści na rachunku, to jesteśmy mobilizowani do działania jako Polacy - stwierdziła ministerka klimatu. Podkreśliła też, że oszczędzanie energii w domach to zmiana, która powinna mieć miejsce już dawno. Co jej zdaniem warto zrobić, żeby zmniejszyć rachunki za energię?

- Dużo możemy zrobić, możemy wymienić żarówki. Każde gospodarstwo domowe może sobie zrobić taki rachunek sumienia. Musimy się sporo nauczyć - stwierdziła, podkreślając, że sama wprowadziła zmiany już kilka lat temu.

Jak oszczędza na energii ministerka klimatu?

- Ja mam w domu 17-19 stopni, można się przyzwyczaić. To jest zdrowa temperatura dla organizmu - mówiła Moskwa.

Donald Tusk drwi ze sposobów PiS na rosnące ceny energii

Do słów ministerki odniósł się Donald Tusk.

"U znajomych w mieszkaniu 15 stopni i zimna woda w kranie. Pewnie pilotaż programu pani minister Moskwy na sezon jesienno-zimowy" - napisał na Twitterze.

Wcześniej polityk żartował też z pomysłu Andrzeja Dudy na "zaciskanie zębów".

"Wczoraj prezydent Duda ogłosił swój program walki z drożyzną: 'Zaciśnijcie zęby i bądźcie optymistami'. Dziś tysiące kredytobiorców dostało z banku informację o wyższych ratach. Wszyscy ufnie i z optymizmem zacisnęli zęby" - pisał o wypowiedzi prezydenta Donald Tusk.

