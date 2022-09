We wtorek spotkanie liderów opozycji. "Wspólnie planujemy przyszłość"

Zobacz wideo Sikorski: Szkoda, że Polska knuje z jakimiś marginalnymi partiami, zamiast rządzić UE

We wtorek o godz. 11:00 odbędzie się organizowana przez prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego konferencja "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski", w której wezmą udział liderzy opozycji. Wśród uczestników spotkania będą wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący PO Donald Tusk, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i przewodniczący Polska 2050 Szymon Hołownia. Na spotkaniu ma być obecny także ambasador USA w Polsce.

"Jesteśmy dogadani"

Spotkanie zapowiadał kilka dni temu Włodzimierz Czarzasty. - Pokazuje [ono - red.], że opozycja pójdzie wspólnie do wyborów i będzie walczyła o władzę. O tym uprzejmie wszystkich informuję, całą Polskę, że opozycja jest dogadana, że opozycja wspólnie planuje przyszłość, że opozycja wspólnie stworzy rząd i opozycja się nie da skłócić - podkreślił.

- Dogadani jesteśmy co do tego, że nie atakując się, tylko wspierając w wyborach, będziemy wspólnie rządzili. To duża sprawa, jeżeli cztery różne formacje, różne programowo, są w stanie się dogadać - dodał.

