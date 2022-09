Szef Gabinetu Dudy o reparacjach wojennych: Kwestia, w której nie trzeba działać pospiesznie

- Myślę, że to kwestia, w której nie trzeba działać szczególnie pospiesznie - powiedział Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP, odnosząc się do kwestii reparacji wojennych, których Polska domaga się od Niemiec. - To jest kuchnia dyplomatyczna, a dyskrecja jest w dyplomacji wartością samą w sobie - podkreślił.

fot. Gazeta.pl