Kaczyński i Morawiecki zajrzeli na urodziny Adama Bielana. 'Ma szczególne względy u prezesa'

Kto pojawił się na przyjęciu urodzinowym Adama Bielana? Na zdjęciach wykonanych przez fotoreporterów tabloidu widać m.in. byłego prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego i jego żonę, ministra sportu Kamila Bortniczuka, wiceministra finansów Piotra Patkowskiego z narzeczoną - wiceministerką rozwoju i technologii Olgą Semeniuk, posła Łukasza Mejzę, byłego posła Marka Jakubiaka oraz szefa PZPN Cezarego Kuleszę.

Zdjęć z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim, co prawda, nie ma, ale "Fakt" podaje, że i oni zabawili na urodzinach Adama Bielana. - Każdy wie, że Bielan jest twardym zawodnikiem i ma szczególne względy u prezesa. Mówiąc szczerze, zaproszenia na taką imprezę nie można było zignorować - podkreślił informator dziennika.

Jak zauważył "Fakt", w restauracji, w której odbyło się spotkanie, "w karcie ceny za butelkę wahają się od około 100 do nawet 4300 złotych!".

W zeszłym tygodniu Adam Bielan był gościem Karoliny Hytrek-Prosieckiej w Porannej Rozmowie Gazeta.pl. Polityk wypowiedział się m.in. na temat niedawnych ustaleń reportera TVN24 Piotra Świerczka, z których wynika, że podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza ukryła część zdjęć, nagrań i danych dot. katastrofy z 10 kwietnia 2010 r., bo nie pasowały do tezy o wybuchu. Sześć lat działania podkomisji pochłonęło 30 mln zł z publicznych pieniędzy.

- Komisja działa na podstawie mandatu MON, mogę nie być precyzyjny. To jest resort, który kontroluje jej pracę. Nie znam tych zarzutów. Wiadomo, że temat badania katastrofy budzi emocje, dyskusje. Mówię, że jeśli są zarzuty natury finansowej czy organizacyjnej, należy je zweryfikować. Chcę, żeby te zarzuty były zweryfikowane. Wiemy, że czasem dziennikarze śledczy się mylą - skomentował Adam Bielan.

Bielan zapytany o reakcje resortu obrony czy szefa Zjednoczonej Prawicy przez kilka sekund milczał. - Wszyscy w każdej sprawie oczekują reakcji Jarosława Kaczyńskiego - zaczął po chwili odpowiadać europoseł z Partii Republikańskiej. - Nie wiem, czy on ma narzędzia, by jakoś zareagować. Niewątpliwie jest członkiem rodziny, która straciła bliskich z tej katastrofie. Sprawa jest niezwykle emocjonalna. Ale nie wiem, czy ma narzędzia, żeby podejmować jakieś decyzje - przyznał Bielan. Zaznaczył, że "to nie Jarosław Kaczyński powoływał podkomisję smoleńską".

