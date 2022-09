Podkomisja smoleńska. Sondaż: Ponad 60 proc. badanych uważa, że Macierewicz oszukuje ws. katastrofy

Podkomisja smoleńska dysponowała o wiele większą liczbą danych, których nigdy nie upubliczniła i które nie znalazły się w opublikowanym w kwietniu raporcie - podał w wyemitowanym w ubiegły poniedziałek ponadgodzinnym materiale "Czarno na białym" dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek, od lat zajmujący się tematem katastrofy smoleńskiej.

Jak wskazał Świerczek, zagraniczne analizy podważały lansowaną przez Antoniego Macierewicza tezę o zamachu smoleńskim i wybuchach, do których miało dojść 10 kwietnia 2010 r. w prezydenckim tupolewie.

Podkomisja zapłaciła równowartość 8 mln zł za badania amerykańskiemu instytutowi NIAR (National Institute for Aviation Research) w Wichita. Mimo to nie został on do tej pory ujawniony w całości, choć został sfinansowany z publicznych pieniędzy i Antoni Macierewicz dysponuje nim już od ok. dwóch lat.

Materiał TVN24 wywołał falę komentarzy. We wtorek rano podkomisja smoleńska przesłała Polskiej Agencji Prasowej oświadczenie, cytuje je m.in. portal Interia.pl. Podkomisja Antoniego Macierewicza twierdzi, że "zarzuty i pseudoargumenty przedstawione przez stację TVN są fałszywe i prezentują rosyjski punt widzenia, wprowadzając w błąd polską opinię publiczną".

Sondaż: Większość uczestników uważa, że Antoni Macierewicz oszukuje

46,1 proc. uczestników sondażu United Surveys dla Wp.pl "zdecydowanie uważa", że były szef MON Antoni Macierewicz oszukuje opinię publiczną ws. katastrofy smoleńskiej.

Odpowiedzi "raczej uważam" udzieliło 15,3 proc. ankietowanych.

Osób, które "zdecydowanie uważają, że mówi prawdę i rzetelnie wyjaśnia przyczyny katastrofy smoleńskiej", było wśród uczestników badania 10,9 proc. Odpowiedzi "raczej uważam" udzieliło natomiast 13,3 proc.

14,5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

TVN24 o ukrytych przez podkomisję smoleńską analizach. Jest reakcja

Wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości najwięcej osób (35 proc.) oceniło, że "raczej uważa", iż Antoni Macierewicz do kwestii katastrofy smoleńskiej podchodzi rzetelnie. Zdecydowanej odpowiedzi udzieliło 33 proc.

Jedynie 5 proc. osób popierający PiS zdecydowanie wskazało, że były szef MON oszukuje opinię publiczną w tej kwestii, a 12 proc. "raczej" tak uważa. Zdania nie miało na ten temat 15 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16-18 września metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej) na reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków.

