Morawiecki komentuje decyzję KE ws. Węgier. "Polska będzie z całą mocą się przeciwstawiała"

Mateusz Morawiecki o decyzję Komisji Europejskiej został zapytany podczas konferencji w Szczawie (woj. małopolskie).

KE w niedzielę zaproponowała państwom członkowskim zablokowanie części unijnych funduszy dla Węgier. Chodzi o 65 procent pieniędzy z trzech programów z polityki spójności, czyli 7,5 miliarda euro. Powodem są zarzuty dotyczące korupcji w tym kraju, braku przejrzystości przy wydawaniu pieniędzy z europejskiego budżetu i przy zamówieniach publicznych.

Mateusz Morawiecki: Będziemy przeciwstawiali się działaniom dot. odebrania funduszy

- Polska będzie z całą mocą przeciwstawiała się jakimkolwiek działaniom instytucji europejskich, które mają zamiar w sposób nieuprawniony pozbawić środków jakiekolwiek kraje członkowskie, w tym przypadku w szczególności Węgry. To dla nas sprawa oczywista. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że informacje, które płyną do nas z Budapesztu i z Brukseli są takie, że premier Orban i administracja rządu węgierskiego przygotowała plan porozumienia z Komisją Europejską - powiedział Mateusz Morawiecki. - To ważne, bo w ostatnich dniach ten plan został zaprezentowany przez rząd węgierski i premier Orban wyraził nadzieję, że zakończy to spór z Unią Europejską - dodał.

Morawiecki stwierdził, że od wielu miesięcy podkreśla, iż "nie ma powodów, aby Polskę pozbawić środków". - Ale spodziewam się, że na przełomie tego i przyszłego roku nowe środki, z nowej perspektywy unijnej do Polski zostaną przekazane - mówił.

Mechanizm warunkowości. KE podjęła jednogłośną decyzję ws. Węgier

- Komisarze jednomyślnie zdecydowali o kolejnym kroku w procedurze w ramach mechanizmu warunkowości wobec Węgier - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz do spraw budżetu Johannes Hahn. Poinformował jednocześnie, że Węgry zadeklarowały w ostatnich tygodniach zmiany w prawie, które mają zapewnić skuteczną walkę z korupcją.

"Siedemnaście projektów przepisów zostało zaproponowanych, ale jesteśmy na razie na poziomie obietnic i czekamy na ich wdrożenie" - dodał komisarz Hahn. Ostateczna decyzja o zawieszeniu unijnych funduszy należy do krajów członkowskich Mają na nią od miesiąca do trzech i będzie podejmowana większością głosów. To ostatni etap mechanizmu warunkowości uzależniającego wypłatę unijnych funduszy od kwestii związanych z praworządnością i ochroną budżetu, który Komisja uruchomiła wobec Węgier wiosną. Jest to pierwszy kraj członkowski objęty tą procedurą.

