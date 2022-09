"Jesteśmy dogadani. Opozycja wspólnie stworzy rząd". We wtorek spotkanie liderów

- We wtorek na zaproszenie pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i pana prezydenta Bronisława Komorowskiego odbędzie spotkanie wszystkich sił politycznych, następne spotkanie liderów wszystkich frakcji politycznych opozycyjnych, czyli pana Tuska, pana Kosiniaka i pana Hołowni, przedstawicieli lewicy, czyli Roberta Biedronia, Adriana Zandberga i mojej skromnej osoby - przekazał na konferencji prasowej Lewicy w Jastrzębiu-Zdroju Włodzimierz Czarzasty. Jak wyjaśniał, spotkanie odbędzie się w 25-lecie rozpoczęcia negocjacji ws. wejścia Polski do NATO. Na spotkaniu ma być obecny m.in. ambasador USA w Polsce.

Włodzimierz Czarzasty w Jastrzębiu-Zdroju: Opozycja planuje przyszłość, nie da się skłócić

Czarzasty stwierdził, że "spotkanie pokazuje, że opozycja pójdzie wspólnie do wyborów i będzie walczyła o władzę". - O tym uprzejmie wszystkich informuję, całą Polskę, że opozycja jest dogadana, że opozycja wspólnie planuje przyszłość, że opozycja wspólnie stworzy rząd i opozycja się nie da skłócić - podkreślił wicemarszałek Sejmu.

Pytany o szczegóły "dogadania się" na opozycji Czarzasty wyjaśniał: - Wspieramy się, nie atakujemy się, a jeszcze pół roku temu były takie sytuacje.

Szef współprzewodniczący Nowej Lewicy wspomniał o bloku senackim, który zamierza stworzyć opozycja. - W tej chwili jest zespół, który nad tymi wszystkimi rozwiązaniami pracuje - mówił. Czarzasty wspomniał też o podpisaniu przez cztery partie opozycyjne umowy o współpracy z samorządami czy współpracy podczas wyborów prezydenta Rzeszowa. - Są te elementy współpracy. Dogadani jesteśmy co do tego, że nie atakując się, tylko wspierając w wyborach, będziemy wspólnie rządzili. To duża sprawa, jeżeli cztery różne formacje, różne programowo, są wstanie się dogadać - powiedział.

