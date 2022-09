Prezes PiS mówił też, że dzisiejszy dzień tworzy perspektywę czwartego portu i rozwoju Warmii i Mazur oraz Elbląga. - Trzeba to rozwijać, to jest pierwszy krok, decydujący - powiedział Jarosław Kaczyński i dodał, że jest to "kolejny akt tego, co było przez długie lata naszym marzeniem, by Polska była naprawdę niepodległa, naprawdę suwerenna i by była silnym, poważnym, liczącym się państwem".

Jarosław Kaczyński: Wierzę, że to początek rozwoju tej ziemi

Kaczyński mówił, że przekop przez Mierzeję Wiślaną powstał dzięki patriotyzmowi. - Dzień otwarcia kanału jest wynikiem woli dwóch rodzajów: woli, której inspiracją jest patriotyzm ogólnopolski (...) i ten lokalny. Te dwa patriotyzmy się ze sobą zbiegły - mówił prezes PiS. Jak dodawał, "to był patriotyzm mieszkańców Elbląga oraz Warmii i Mazur, tych wszystkich, którzy chcieli, by ich ziemia się rozwijała, by ten w Polsce zapomniany, ale tutaj pamiętany, port elbląski, mógł być tym czwartym portem Rzeczpospolitej". - Dziś udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem. Pokazaliśmy, że jesteśmy sprawczy - przekonywał.

Pierwsze pęknięcie przekopu Mierzei Wiślanej. Szparę odsłoniła woda

Na końcu przemówienia Kaczyński powiedział, że wierzy, iż inwestycja jest "początkiem czwartego portu RP". - Wierzę (...), że to początek rozwoju tej ziemi, że to kolejny akt tego, co było naszym marzeniem, by Polska była naprawdę niepodległa, suwerenna, by była silnym i poważnym, liczącym się państwem - mówił.

Kanał Żeglugowy na Mierzei Wiślanej otwarty

W uroczystości otwarcia kanału w sobotę wzięli udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Docelowo inwestycja ma ułatwić dostęp do elbląskiego portu oraz skrócić drogę - dotychczasowa biegnie przez Cieśninę Piławską, a zatem przez terytorium Rosji, i jest dłuższa o 100 kilometrów. Od jutra kanał będzie ogólnodostępny dla jednostek pływających. Po raz pierwszy w historii będą one mogły wpłynąć na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskiej strefy przybrzeżnej.

Otwarcie kanału to jednocześnie zakończenie pierwszego etapu przekopu Mierzei Wiślanej. W planach jest jeszcze pogłębienie Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg wraz z dojściem do portu. Całość ma być oddana do użytku w przyszłym roku.

Otwarto przekop Mierzei Wiślanej. "Zrywam pęta naszych zależności od ZSRR"