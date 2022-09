Fala komentarzy po przemówieniu Donalda Tuska w Poczdamie. "Etyczny krzyk o pomoc", "Mocne i stanowcze"

W czwartek w Poczdamie we wschodnich Niemczech odbyło się rozdania nagród M100 Media Award. Podczas tego wydarzenia wystąpił m.in. Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej w ostrych słowach skomentował działania Niemiec oraz innych państw Zachodu podczas trwającej wojny w Ukrainie.

REKLAMA

- Nie ma żadnego powodu, aby w pomoc Ukrainie takie państwa jak Niemcy, Francja czy Włochy angażowały się mniej niż USA, Polska czy państwa bałtyckie - mówił. Dodał, że atak na Ukrainę to atak na całą demokratyczną wspólnotę międzynardową.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

- Tylko polityczni ślepcy mogą dziś wypierać fakt, że Rosja, różnymi środkami, prowadzi od dawna wojnę z NATO i UE. [...] Rozbicie jedności UE jest bez wątpienia jednym z oczywistych priorytetów Kremla. Dlatego politycznie nie ma dla nas innego wyboru niż jednoznaczne zaangażowanie się po stronie Ukrainy - powiedział Donald Tusk w Poczdamie.

Donald Tusk zwrócił uwagę również na to, że w wymiarze moralnym wojna w Ukrainie jest bardzo oczywista, ponieważ, "dawno nie było konfliktu tak czarno-białego, w którym by tak wyraźnie widać granice między złem a dobrem, wiadomo, kto jest katem, a kto ofiarą". - Gdyby pomoc ze strony wszystkich krajów Zachodu, a mówię szczególnie o dostawach broni, była szybsza i większa, to na Ukrainie nie zginęłoby tyle dzieci. Tyle kobiet nie byłoby zgwałconych i zamordowanych. O wiele mniej miast, szpitali i przedszkoli byłoby zbombardowanych - stwierdził Donald Tusk.

Fala komentarzy po przemowie Donalda Tuska. "Mocne i stanowcze"

Przemówienie byłego premiera wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych.

"Tusk w Poczdamie - gdyby pomoc Zachodu była szybsza i większa to na Ukrainie nie zginęłoby tyle dzieci, tyle kobiet nie byłoby zgwałconych i zamordowanych, o wiele mniej miast, szpitali i przedszkoli byłoby zbombardowanych. PiS tylko gada o Niemcach, a Tusk mówi DO Niemców" - napisała posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Z kolei Marcin Kierwiński nazwał przemówienie Donalda Tuskiem ogromnym moralnym wyrzutem wobec Niemiec w sprawie Ukrainy. "Przedstawiony poważnie, bez nienawiści. To etyczny krzyk o pomoc dla tego kraju. Politykę zagraniczną można prowadzić bez nienawiści, ale stanowczo. Ta jest bowiem skuteczna" - skomentował poseł.

"Tusk ciężkimi słowami przekierowuje Europę. Kaczyński robi wiceministrem pana Janusza" - napisał Bartosz Arłukowicz. W ten sposób europoseł odniósł się do wczorajszej decyzji o powołaniu na stanowisko wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego.

"Moce i stanowcze przemówienie Donalda Tuska w Poczdamie" - napisał poseł KO Dariusz Joński.

"Dwóch liderów wystąpiło w ostatnich dniach w miastach na P. Tusk w Poczdamie, gdzie mocarstwa ustalały powojenny ład i gdzie był słuchany przez Europę i świat. Kaczyński w Pruszkowie wśród swoich wyznawców, gdzie niejaki Pershing z kolegami próbowali budować swój ład" - skomentował Leszek Miller.

Wystąpienie Donalda Tuska komentowali również politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością.

"D. Tusk występując w niemieckim Poczdamie opowiada bajki, że jego PO od początku ostro ostrzegała przed Nord Stream 2 - a także, że on osobiście walczył z uzależnieniem energetycznym Europy od Rosji. No to przypomnijmy zatem co wówczas liderzy PO mówili o tych zagrożeniach!" - napisał Adam Andruszkiewicz.

Jego wpis razem z załączonym nagraniem udostępnił także rzecznik rządu Piotr Muller, komentując: "wytwór wyobraźni Donalda Tuska vs. rzeczywistość rządów Donalda Tuska".

"Poczdam. To miejsce zobowiązuje" - skomentował krótko Maciej Wąsik.