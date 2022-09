Szkoły. Nauka zdalna z powodu wysokich cen energii? Resort Czarnka pogroził gminom palcem

Ministerstwo Edukacji i Nauki w czwartkowym komunikacie skierowanym do gmin podkreśliło, że wysokie ceny energii i brak opału nie mogą być powodem wprowadzenia nauki zdalnej w szkołach. Resort zaapelował do dyrektorów, by "w sytuacji problemów" skontaktowali się z kuratorium.

4 Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl