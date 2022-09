Tusk w Poczdamie uderza w Niemcy i wspomina II wojnę. "Czuję gorzką, niestety, satysfakcję"

Zobacz wideo Morawiecki doradzał kiedyś Tuskowi. Jak się teraz tłumaczy?

Donald Tusk wystąpił w czwartek w Poczdamie. - Mam dziś obowiązek i prawo mówić głośno i jednoznacznie o heroicznej walce Ukrainy, o zbrodniach Rosji popełnianych każdego dnia tej wojny, o postawie Europy i o znaczeniu tej wojny dla przyszłości nas wszystkich. Od Kijowa do Lizbony. Dla naszej wolności i naszego bezpieczeństwa - powiedział.

- Jak zauważył Timothy Snyder, ta wojna prawdopodobnie ustanowi reguły polityki i geopolityki na prawdopodobnie cały XXI wiek. I rozstrzygnie także o losach demokracji jako takiej. Składamy dziś hołd bohaterskiej Ukrainie nie tylko poruszeni jej cierpieniem i odwagą, ale świadomi także stawki tej wojny dla nas wszystkich - podkreślił były premier. - Stawka ta jest tak wysoka, że musimy rozmawiać o naszej roli w tej dziejowej konfrontacji naprawdę szczerze. Ukraina, co pokazały ostatnie dni, ma szanse wygrać tę wojnę, ale wymaga to zdecydowanie większego wsparcia ze strony Europy. A w szczególności największych i najbogatszych państw takich jak Niemcy. I nie chodzi tu tylko o wsparcie symboliczne, o gorące słowa, nagrody i wyróżnienia, ale o broń, o amunicję, o samoloty, czołgi - zaznaczył Donald Tusk.

Lider Platformy Obywatelskiej stwierdził, że "nie ma żadnego powodu, aby w pomoc Ukrainie takie państwa jak Niemcy, Francja czy Włochy angażowały się mniej niż USA, Polska czy państwa bałtyckie". - Putin zaatakował Ukrainę, ale jest to przecież atak na całą demokratyczną wspólnotę międzynarodową. Tylko polityczni ślepcy mogą dziś wypierać fakt, że Rosja, różnymi środkami, prowadzi od dawna wojnę z NATO i UE. Osłabienie NATO, ingerencja w wybory i konflikty społeczne, zarówno w Europie, jak i w USA. Zaangażowanie choćby w Brexit to tylko przykłady politycznego rosyjskiego sabotażu na wielką skalę. Rozbicie jedności UE jest bez wątpienia jednym z oczywistych priorytetów Kremla. Dlatego politycznie nie ma dla nas innego wyboru niż jednoznaczne zaangażowanie się po stronie Ukrainy - powiedział Donald Tusk w Poczdamie.

Jak dodał, w wymiarze moralnym sprawa jest jeszcze bardziej oczywista, ponieważ "dawno nie było konfliktu tak czarno-białego, w którym by tak wyraźnie widać granice między złem a dobrem, wiadomo, kto jest katem, a kto ofiarą". - A próby relatywizowania tej kwestii wydają się - prawdę mówiąc - obrzydliwe. Politycy europejscy na całym kontynencie, także tu, w Berlinie, którzy szukają jakiejś symetrii, jakichś historycznych i ekonomicznych uzasadnień dla bezczynności czy neutralności powinni mieć świadomość, że gdyby pomoc ze strony wszystkich krajów Zachodu, a mówię szczególnie o dostawach broni, była szybsza i większa, to na Ukrainie nie zginęłoby tyle dzieci. Tyle kobiet nie byłoby zgwałconych i zamordowanych. O wiele mniej miast, szpitali i przedszkoli byłoby zbombardowanych – stwierdził Donald Tusk.

Tusk: Tak, mieliśmy rację ws. agresywnej polityki Kremla

Polityk oznajmił również, że kiedy słyszy, że Europa i Niemcy powinny posłuchać Polski czy krajów bałtyckich w sprawie agresywnej polityki Kremla już wiele lat temu, to czuje "gorzką, niestety, satysfakcję". - Tak, mieliśmy rację kiedy namawialiśmy was w 2008 roku, a byłem wtedy premierem polskiego rządu, aby przyjąć Ukrainę do NATO. Mieliśmy rację, kiedy ostrzegaliśmy przed fatalnymi, geopolitycznymi konsekwencjami Nord Stream 2 czy kiedy starałem się w 2014 roku, po pierwszym ataku Rosji na Ukrainę, przekonać Niemców, Francuzów, Włochów do europejskiej unii energetycznej, która mogła uniezależnić Europę od dyktatu gazowego Rosji - dodał.

Jak zaznaczył były szef polskiego rządu, czasu nie da się cofnąć. - Więc zróbmy, co się da i co trzeba zrobić teraz. A więc mówmy o natychmiastowym zwiększeniu dostaw broni, w tym broni ciężkiej, dla Ukrainy. O gwarancjach politycznych dla pełnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, najszybciej jak to możliwe po zakończeniu wojny. Wróćmy do kwestii członkostwa Ukrainy w NATO i realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa na przyszłość. Utrzymajmy pełną jedność Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, NATO w naszej twardej polityce sankcji wobec Rosji - podkreślił.

Przewodniczący PO odniósł się także bezpośrednio do narodu niemieckiego. - Jeśli poczucie winy za II wojnę ma Niemców do czegoś zobowiązywać, to przede wszystkim do jednoznacznego i pełnego zaangażowania się po stronie Ukrainy w walce z agresorem. I do uczciwego podejścia w kwestii zadośćuczynienia strat narodom, które zapłaciły największą cenę za szaleństwa nazizmu - powiedział Tusk. - Wszystkie argumenty - moralne, polityczne, historyczne i cywilizacyjne - każą nam dziś stanąć po stronie Ukrainy i jej bohaterskich obrońcom. Jestem dumny z moich rodaków, którzy od pierwszych dni dali przykład całemu światu, jak należy zachować się wobec tego historycznego wyzwania - dodał.

