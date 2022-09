Zobacz wideo Morawiecki doradzał kiedyś Tuskowi. Jak się teraz tłumaczy?

We wtorek premier Mateusz Morawiecki przekazał informację o dymisji Norberta Kaczmarczyka, który sprawował funkcję wiceministra rolnictwa. Zastąpić ma go Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski i były wiceszef resortu aktywów państwowych. "Janusz Kowalski został także Pełnomocnikiem Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych. Akty powołania wręczył wicepremier, minister Henryk Kowalczyk" - przekazało Ministerstwo Rolnictwa.

Decyzję tę skomentował już sam zainteresowany. "Dziękuję za zaufanie ministrowi Zbigniewowi Ziobrze i Solidarnej Polski. Będę twardo walczył o interesy polskiej wsi!" - napisał Janusz Kowalski.

Wiadomo, kto zastąpi wiceministra Kaczmarczyka. Zgodę wydał Morawiecki

"Rolnik Kowalski. Ale orka..."

Do nominacji Janusza Kowalskiego na stanowisko wiceministra rolnictwa odnieśli się już m.in. politycy opozycji. - Z rolnictwem ma tyle wspólnego, co ja z rosyjskim baletem. (...) Próbują dorwać się do stołków. Więc jeśli trzeba będzie wsiąść do kombajnu czy traktora, to Janusz Kowalski sobie taki pojazd znajdzie - powiedział Tomasz Trela z Lewicy na antenie TOK FM.

"Kowalski w rządzie, Polska w ruinie. To już lepszym Wiceministrem Rolnictwa byłby ten legendarny traktor" - napisał europoseł Łukasz Kohut.

"Janusz Kowalski będzie teraz [wice - red.] ministrem rolnictwa. Ale jeśli pan Ozdoba jest w rządzie PiS [wice - red.] ministrem klimatu, to Kowalski może być od rolnictwa. Jakie to ma znaczenie, że się nie znają. Przecież chodzi tylko o to, żeby brać kasę za nic. Bezczelne darmozjady" - podkreślił poseł Sławomir Nitras.

"Ten pan Kowalski Janusz ma być wiceministrem rolnictwa? Oni jednak są perwersyjni w swojej estetyce i skali upadku" - zaznaczył europoseł Bartosz Arłukowicz.

"Naprawdę nikt tak jak Janusz Kowalski nie podkreśla intelektualnej siły rządu Zjednoczonej Prawicy..." - napisał Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej.

"Janusz Kowalski - piękny prezent Kaczyńskiego dla polskich rolników. Na pewno docenią powagę tej nominacji a tym samym szacunku dla spraw wsi" - podkreślił Bartłomiej Sienkiewicz.

"Rolnik Kowalski. Ale orka..." - tak brzmi komentarz Marka Belki.

"Janusz Kowalski nowym ministrem rolnictwa? Chyba jako ekspert od siania nienawiści" - napisał z kolei poseł Franciszek Sterczewski.

"Może i Kowalski na uprawach się nie zna, ale wiedzę o życiu wieprzy, bydła, baranów i osłów ma perfekcyjną" - stwierdził mec. Roman Giertych.

