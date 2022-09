PAP: W czwartek PiS złoży projekt dot. wydłużenia kadencji samorządów. "Techniczna konieczność"

Zobacz wideo Nietypowa sytuacja w Sejmie. Politycy opozycji do Kaczyńskiego: "Będziesz siedział", a razem z nimi klaszcze... cały PiS

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, projekt ustawy ma być procedowany na następnym posiedzeniu Sejmu, które planowane jest na koniec września. Jego celem jest wydłużenie kadencji organów samorządowych do 30 kwietnia 2024 roku. Przypomnijmy, według obecnie obowiązujących przepisów ich kadencja upływa w przyszłym roku - jesienią powinny odbyć się wybory samorządowe. Wówczas wypada również konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych.

Oficjalnie więc powodem wydłużenia kadencji samorządów są kwestie organizacyjne. Jednak już jakiś czas temu "Gazeta Wyborcza" dowiedziała się, że to ruch polityczny. Partia Jarosława Kaczyńskiego wypada bowiem coraz słabiej w walce o samorządy niż opozycja. - Jeśli wybory samorządowe byłyby wcześniej, to PO ustawiłaby się na pozycji lidera i zwycięzcy. Przed wyborami krajowymi nie jest nam potrzebny taki przekaz - przekazał "GW" poseł z partii rządzącej.

Jak wynika z projektu ustawy, wybory samorządowe powinny zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż 31 marca i nie później niż 23 kwietnia 2024 roku - podaje PAP.

Jarosław Kaczyński: Trwają rozmowy z prezydentem

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że trwają rozmowy z prezydentem w sprawie nowego terminu wyborów samorządowych. Jak podkreślił na konferencji prasowej, sprawa jest pilna. - To jest techniczna konieczność wskazywana także przez Państwową Komisję Wyborczą i taki projekt zostanie złożony - mówił. Dodał, że najprawdopodobniej nastąpi to w kwietniu 2024 roku, lecz nie jest to ostateczna decyzja, gdyż w tej sprawie trwają rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą.

Według aktualnego terminarza wybory samorządowe mogą odbyć się między 21 września a 14 października przyszłego roku. W grę wchodzą zatem niedziele 24 września, 1 października i 8 października. Druga tura jest organizowana dwa tygodnie później.

W przypadku wyborów parlamentarnych możliwy termin głosowania to daty między 13 października a 11 listopada 2023 roku. W tym czasie niedziele przypadają 15 października, 22 października, 29 października oraz 5 listopada.

