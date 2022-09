Niedzielski o szczepieniach na COVID-19: Szczepienie drugą dawką przypominającą nowym preparatem

W czwartek przed południem minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na konferencji w Ministerstwie Zdrowia o rozpoczęciu powszechnych szczepień przeciw COVID-19 drugą dawką przypominającą. W spotkaniu uczestniczył także prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak.

Obecnie czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (drugą dawkę przypominającą) mogą przyjmować osoby, które ukończyły 60 lat oraz osoby, które ukończyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności.

Minister zdrowia: Szczepienie drugą dawką przypominającą nowym preparatem

Na początku czwartkowej konferencji minister odniósł się do obecnego poziomu zakażeń koronawirusem. - O ile ostatnie wyniki oscylują na poziomie 6 tys. czy nawet więcej zakażeń w ciągu doby, to po stronie liczby hospitalizowanych pacjentów nie widzimy dynamicznych zmian, dynamicznego zwiększenia - mówił Adam Niedzielski. Jednakże zaznaczył, że sytuacja w Polsce na tle Europy jest niejednoznaczna. - W części krajów, szczególnie Europy Południowej, mamy pewne przyśpieszenia jeżeli chodzi o liczbę zakażeń [...]. Charakterystyka zjawiska jest bardzo podobna, bo hospitalizację tam nie rosną tak jak rosną zakażenia. W części Europy widzimy też spadki liczby zakażeń, więc można powiedzieć, że mamy pewną stabilizację na poziomie zakażeń, których poziom jest kontrolowany - mówił minister zdrowia.

Niedzielski ogłosił następnie rozpoczęcie kolejnego etapu szczepień. - Od 16 września wprowadzamy szczepienie drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 12 roku życia i uzupełniamy dotychczasowe zalecenia, które dotyczyły osób starszych i z upośledzoną odpornością. Wystawimy skierowania dla 5,8 mln osób. Uprawnionych jest blisko 11 mln - przekazał szef resortu zdrowia.

Minister poinformował, że szczepienia drugą dawką przypominającą będą robione nowymi preparatami. Chodzi szczepionki mRNA, czyli Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna, w połowie dawki).

- Szczepienie drugą dawką przypominającą będziemy robili nowym preparatem. Preparatem, który jest ukierunkowany na omikron w wersji BA1. W tej chwili mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dostawy do Polski szczepionek w tym wariancie, to na wrzesień mamy zagwarantowane 4 miliony preparatów, z czego mniej więcej pół na pół między dwoma firmami, które przygotowały te preparaty, bo będziemy mieli około 2 miliony chwil ze strony Pfizera i około 2 miliony ze strony Moderny. W tej chwili uruchamiając akcję szczepień będziemy dysponowali do weekendu blisko 2 milionami szczepień, bo to jest milion od Pfizera i sumarycznie ponad milion ze strony Morderny - relacjonował Niedzielski.

Pierwszeństwo w szczepieniach na drugą dawkę przypominającą będą miały osoby w wieku powyżej 60 lat, osoby z chorobami przewlekłymi oraz osoby zaburzeniami odporności.

Szef resortu zdrowia przekazał również, że dotychczas ministerstwo wystawiło ok. 5 mln e-skierowań na drugą dawkę przypominającą przeciw COVID- 19. - W nocy z 15 na 16 września wystawimy kolejnych 5,8 mln e-skierowań - przekazał Adam Niedzielski.

