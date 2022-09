Co ze skargą na Rosję do Hagi? "Rząd PiS ogłosił to 2050 dni temu". Senator pokazał dokument

MSZ prowadzi analizy dotyczące ew. złożenia skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zwrotu wraku Tu-154M - podaje resort w odpowiedzi skierowanej do senatora Krzysztofa Brejzy. O "trwających analizach" resort informował już w 2019 roku. Z kolei samo złożenie skargi do trybunału w Hadze szef resortu zapowiadał pięć lat temu. Miała to być kwestia kilku tygodni.

