Nietypowa sytuacja. "Ja-ro-sław!", "Będziesz siedział". Cały Sejm klaszcze w jednym tempie

Podczas obrad w Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań dotyczącej działania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Jarosław Kaczyński po wystąpieniach polityków opozycji stwierdził: "Wiedziałem, że tutaj jest agentura Putina, ale że tak liczna, to nie". Na te słowa zareagowali parlamentarzyści PiS, którzy zaczęli skandować: "Jarosław!", i opozycji - ci krzyczeli: "Będziesz siedział!". W pewnym momencie doszło do nietypowej sytuacji. "Cały PiS klaszcze w rytm słów 'będziesz siedział' kierowanych do Prezesa Kaczyńskiego" - zauważył Mirosław Suchoń z Polski 2050.

7 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl