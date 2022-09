Barbara Nowacka w Porannej Rozmowie Gazeta.pl: Macierewicz wydał 30 mln zł na kłamstwa

- Przestępstwa, które nie są ukarane, mogą być powtarzane i to jest przykład Antoniego Macierewicza - tak słowa Donalda Tuska, że "Macierewicz będzie siedział", skomentowała Barbara Nowacka. Gościni Porannej Rozmowy Gazeta.pl zapewniła, że były szef MON musi wreszcie ponieść odpowiedzialność z lata kłamstw w sprawie katastrofy smoleńskiej i sprzeniewierzenie pieniędzy publicznych.

Wydał 30 mln zł na kłamstwa. Powinien ponieść odpowiedzialność. Zresztą nie tylko on. Odpowiedzialność za działanie podkomisji smoleńskiej powinni ponieść Macierewicz i Kaczyński

- podkreśliła Barbara Nowacka w rozmowie z Jackiem Gądkiem.

Nowacka: Co roku Macierewicz i Kaczyński skaczą po trumnach

Sześć lat działania podkomisji Antoniego Macierewicza, która miała wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej, pochłonęło 30 mln zł publicznych pieniędzy. Jej członkowie ukryli część zdjęć, nagrań i danych dotyczących katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku - tak ustalił reporter TVN24 Piotr Świerczek. Członkowie podkomisji dysponowali o wiele większą liczbą danych, których nigdy nie upubliczniła, ponieważ podważały lansowaną przez PiS tezę o zamachu na polską delegację w 2010 r.

To nie jest retoryka bojowa. Macierewicz musi ponieść karę. On poniszczył życia rodzin ofiar, wbrew ich woli ekshumowano bliskich. Naruszono tabu. Podział, który zrobili Macierewicz i Kaczyński ma wpływ na nasze życie, wszystkie te brednie

- mówiła gościni Porannej Rozmowy Gazeta.pl. Barbara Nowacka przyznała, że los oszczędził jej rodzin bólu ekshumacji. [W katastrofie 10 kwietnia 2010 r. zginęła matka Barbary Nowackiej, Izabela Jaruga-Nowacka, wicepremierka i ministerka polityki społecznej w rządzie Marka Belki - przyp. red.] - Ale kiedy rozmawiam ze znajomymi, to jest dla nich traumatyczne przeżycie. Nasza żałoba nie została przeżyta, bo co roku Macierewicz i Kaczyński skaczą po trumnach - dodała Nowacka.

Zdaniem posłanki KO i liderki Inicjatywy Polskiej, Jarosław Kaczyński nie uszanował śmierci brata ani 96 osób, bo na Smoleńsku zbudował kapitał polityczny. - On i Sasin, Kamiński, Ziobro, powinni ponieść konsekwencje. Trzeba wiedzieć, że jeśli w państwie łamie się prawo i okrada się je, to powinno się ponieść karę - stwierdziła polityczka.

Żądam od premiera rozwiązani podkomisji smoleńskiej i rozliczenia każdej złotówki

- mówiła Barbara Nowacka. Jacek Gądek zauważył, że Mateusz Morawiecki chce wręczyć Macierewiczowi medal. - Medale można mieć w więzieniu. Zamówili raport za 8 mln zł i ukryli go. Wybrali fragmenty pasujące do tezy politycznej. Oni muszą przestać grać trumnami. Polska nie może tkwić w tym podziale. Wiedzą, jaka jest prawda i co spowodowało katastrofę - zaniedbania po stronie państwa polskiego i bałaan w Rosji - wyjaśniła Nowacka.

Barbara Nowacka odpowiadała również na pytania związane z prawem dotyczącym aborcji i jego zmianami oraz przesunięcie terminu wyborów samorządowych na wiosnę 2024 r.

