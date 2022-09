Reporter TVN24 Piotr Świerczek ustalił, że podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza miała ukryć część zdjęć, nagrań i danych dotyczących katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. W poniedziałek (12 września) dziennikarz przedstawił m.in. ekspertyzę amerykańskich badaczy, którzy stwierdzili, że samolot uderzył w drzewa, co jest sprzeczne z tezą o zamachu i eksplozji bomb, lansowaną przez polityka PiS-u. We wtorek Adam Szłapka, lider Nowoczesnej, złożył do prokuratury zawiadomienie dot. możliwości popełnienia przestępstwa przez Macierewicza.

REKLAMA

Morawiecki pytany o konsekwencje dla Macierewicza: Powinien dostać medal

Drugim najważniejszym wydarzeniem w polskiej polityce we wtorek było odwołanie Norberta Kaczmarczyka ze stanowiska wiceministra rolnictwa. Informację o dymisji przekazał na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Wiceminister Norbert Kaczmarczyk odwołany. Jest decyzja premiera

"Wiadomości" TVP nie znalazły czasu dla spraw Macierewicza i Kaczmarczyka

Tematami głównego wydania "Wiadomości" TVP z 13 września były m.in.: zapowiadany na przyszły rok wzrost wynagrodzeń oraz działania premiera wobec inflacji i kryzysu energetycznego, kontrofensywa ukraińskich wojsk, wręczenie przez prezydenta Andrzeja Dudę sztandaru Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, relacja z transportu trumny z ciałem królowej Elżbiety II ze Szkocji do Londynu, reparacje od Niemiec, festiwal filmowy w Gdyni, śmierć reżysera Jeana-Luca Godarda, a także przygotowania polskiej wokalistki Sary James do występu w finale "America's Got Talent".

Pokazano też materiał sugerujący rzekomy "energetyczny szantaż Komisji Europejskiej wobec Polski" oraz o inwestycjach na kolei, pod tytułem "Polska rozwija się mimo kryzysów".

O ustaleniach w sprawie Antoniego Macierewicza i dymisji Norberta Kaczmarczyka nie wspomniano natomiast ani razu.

Jak zauważył dziennikarz WP, Arkadiusz Jastrzębski, "Wiadomości" zdążyły za to "aż sześć razy zacytować prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego: pięć razy nagraniem z zakończonego chwilę wcześniej spotkania w Pruszkowie i raz cytatem na planszy z wywiadu w lokalnej prasie z Podkarpacia".

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Zobacz wideo Bielan o dymisji wiceministra Kaczmarczyka: Reagujemy, wyciągając wnioski personalne

Polacy ocenili wiarygodność "Wiadomości" TVP - sondaż

Według niedawnego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, 58,7 proc. badanych nie wierzy w informacje przekazywane przez "Wiadomości" TVP. Aż 52,6 proc. z nich podkreśliło, że "zdecydowanie" nie ufa głównemu programowi informacyjnemu Telewizji Polskiej. Natomiast 31,4 respondentów odpowiedziało, że wierzy w te informacje, z czego 17,4 proc. "zdecydowanie", a 14 proc. "raczej" wierzy. Więcej szczegółów tutaj:

"Wiadomości" TVP. Co o programie myślą Polacy? Sondaż nie pozostawia złudzeń