Pruszków. Kaczyński znowu straszy Unią Europejską. "Przestaniemy być państwem suwerennym"

Zobacz wideo Paweł Kowal: Coś niedobrego dzieje się w PiS, jeśli chodzi o politykę zachodnią

Przed wyborami parlamentarnymi Jarosław Kaczyński objeżdża Polskę. We wtorek odwiedził Pruszków. - Rząd ma obecnie trzy dylematy dotyczące kryzysu: czy przyjąć walkę z kryzysem i inflacją jako wyzwanie absolutnie pierwszorzędne, czy też postępować inaczej. Dylemat drugi związany jest z naszą relacją z Ukrainą i NATO. Natomiast trzeci dylemat, przed którym dziś stoimy, to ewolucja Unii Europejskie - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

REKLAMA

- Widzimy w Unii Europejskiej, że chce doprowadzić się do jednego państwa pod przywództwem Niemiec. To dla Polski oznacza, że gdy zostanie ten plan zrealizowany, to przestaniemy być państwem suwerennym - dodał.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Rosyjski żołnierz płacze podczas rozmowy z żoną. "Nie możemy się bronić"

"Zrobimy wszystko, żeby zwyciężyć"

Jarosław Kaczyński mówił również o wojnie w Ukrainie. - Przeszło 200 dni trwa wojna. Ukraińcy świetnie walczą, mają wsparcie Polski i NATO. Polacy przyjęli miliony uchodźców wojennych i to zmieniło ten czarny obraz Polski na Zachodzie - zaznaczył. - Od czasu "Solidarności" Polska i polskie społeczeństwo nie miało tak dobrego czasu. Ale dylemat pomagać czy nie pomagać jest pozorny. Bo pomaganie Ukrainie jest w naszym interesie - powiedział.

Prezes PiS przypomniał też słowa swojego brata Lecha Kaczyńskiego. - Mówił, że: "Najpierw Gruzja, potem Ukraina i państwa bałtyckie, a później i może mój kraj - Polska". To prawda, która może się zdarzyć w razie klęski Ukrainy. (...) Razem z bohaterskimi Ukraińcami musimy doprowadzić do ich zwycięstwa, bo to będzie zwycięstwo sprawiedliwości. Zrobimy wszystko, żeby zwyciężyć - oznajmił Kaczyński.

Wywiad Ukrainy: Okupacyjne władze Krymu w panice wywożą bliskich do Rosji