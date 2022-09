PiS rozważa zwiększenie okręgów wyborczych do 100. Sondaż: Polacy przeciwni majstrowaniu w ordynacji

Od kilku miesięcy Prawo i Sprawiedliwość rozważa zmianę ordynacji wyborczej, która miałyby polegać na zwiększeniu okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu z 41 do 100. W efekcie znacznie utrudniłoby to wprowadzenie parlamentarzystów mniejszym ugrupowaniom, jak np. Kukiz'15, Konfederacja czy Solidarna Polska.

- Sprawa jest cały czas otwarta - mówił przed kilkoma dniami w Polskim Radiu 24 poseł PiS Marcin Porzucek. PiS musiałby jeszcze uzgodnić zmiany z prezydentem Andrzejem Dudą, by uniknąć ewentualnego weta. A prezydent nie jest entuzjastą tych modyfikacji.

Jak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", 64,1 proc. badanych uznało, że nie powinno się dokonywać zmian ordynacji na rok przed wyborami. 18,8 proc. było za zmianami, a 17,1 proc. nie miało zdania.

Z kolei na pytanie, czy zmiana ordynacji wyborczej jest w ogóle potrzebna, 28,7 proc. udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 47 proc. - przeczącej, a co czwarty ankietowany odpowiedział, że nie ma zdania.

Zmiany w ordynacji wyborczej. "Potencjalne korzyści równe rozlicznym ryzykom"

- Zawsze rządząca partia ma interes, żeby rozpocząć dyskusję i narysować korzystniejszą dla siebie wyborczą mapę, ale potencjalne korzyści równe są niemal rozlicznym ryzykom politycznym. Wg wyliczeń PiS może wziąć nawet 260 mandatów przy nowym podziale, ale to tylko arytmetyka, która może być obarczona błędem - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" politolożka prof. Ewa Marciniak.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9-10 września metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo).

