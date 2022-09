Dożynki prezydenckie w Belwederze. Duda do rolników: Rozsławiacie Polskę na całym świecie

Prezydent podkreślił, że polskie płody rolne są wysoko cenione na całym świecie. - Dziękuję z całego serca, że poprzez tę żywność, przez te płody rolne, które wędrują z Polski do tylu różnych miejsc, budujecie państwo w ogromnym stopniu nasz produkt krajowy brutto, ale także rozsławiacie Polskę na całym świecie - mówił Andrzej Duda.

Duda nawiązał też do zatwierdzenia przez Komisję Europejską Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który ma wspierać między innymi rozwój polskich gospodarstw. Podkreślił, że zatwierdzenie naszego planu, to niezwykle ważny moment, ponieważ zawarta w nim kwota 25 miliardów euro została ostatecznie przyznana i będzie mogła być rozdzielona pomiędzy polskich rolników.

Prezydent pogratulował także zwycięzcom konkursów rozstrzygniętych podczas Dożynek Prezydenckich i dziękował za ich pracę, zaangażowanie i kultywowanie tradycji. W Konkursie Wieńcowym zwyciężył wieniec z województwa mazowieckiego, natomiast w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich nagrodę odebrało Koło z województwa lubelskiego.

Andrzej Duda, gratulując nagrodzonym, mówił, że ich dzieła są "świadectwem najwyższego kunsztu". Podkreślił również, że są oni pięknymi kontynuatorami swoich lokalnych, najczęściej rodzinnych tradycji. - Dziękuję, że nie tylko o nie dbacie, ale też za to, że przekazujecie je młodemu pokoleniu, że zachęcacie młodzież do tego, aby po pierwsze zostawała w swoich rodzinnych miejscowościach, a po drugie - włączała się w to lokalne działanie, budowanie lokalnej wspólnoty - zaznaczył prezydent.

Prezydent dziękował także rolnikom, za to, że pod swoje dachy przyjęli uchodźców z Ukrainy. Jak zaznaczył - często były to osoby, które wcześniej u nich pracowały. Jego zdaniem, oznacza to, że byli w Polsce dobrze traktowani. - Dziękuję także za to, że w tak wielu przypadkach przyjęliście ich teraz całymi rodzinami, by mogli się u was schronić przed rosyjską napaścią, przed bombami i bardzo często przed śmiercią - podkreślił Duda.

Komisarz UE: Fundusze będą płynęły na polską wieś do 2027 roku

Rolnikom za ich ciężką pracę podziękował podczas Dożynek Prezydenckich także minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Podkreślił, że rok, który podsumowujemy, był rokiem trudnym.

Jak mówił minister, po okresie pandemii przyszła wojna na Ukrainie, która przełożyła się na wzrost cen surowców, a w konsekwencji - również żywności. - Wzrost cen surowców, energii i gazu przełożył się na warunki ekonomiczne prowadzenia gospodarstw rolnych, ale rolnicy się nie zawahali. Mimo bardzo trudnych warunków podjęli pracę i zebrali plony. Mam nadzieję, że czynią przygotowania do następnego roku, do siewów - mówił Kowalczyk.

Komisarz UE do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zapewnił podczas Dożynek Prezydenckich, że fundusze z krajowego planu strategicznego dla rolnictwa są zagwarantowane i z pewnością trafią do polskich rolników. Wojciechowski przypomniał, że w ramach planu strategicznego do rolników trafi 25 miliardów euro. - To są fundusze, które już płyną na polską wieś od dwóch lat, a od 1 stycznia 2023 roku będą płynęły według nowych zasad. Na pewno będą płynąć do 2027 roku - podkreślił.

Unijny komisarz do spraw rolnictwa przypomniał również, że Polska jest jednym z pierwszych siedmiu państw, którym Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy pakiet planów strategicznych WPR. Są to, oprócz Polski, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Portugalia i Hiszpania.

Święto plonów pod patronatem Pary Prezydenckiej organizowane jest w stolicy po raz trzeci. Do 2019 roku Dożynki Prezydenckie organizowano w Spale nieopodal Tomaszowa Mazowieckiego. Pierwsze Dożynki Prezydenckie odbyły się tam w 1927 roku. Do przedwojennej tradycji wrócono w 2000 roku.