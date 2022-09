Ostatnie wybory parlamentarne w Polsce odbyły się 13 października 2019 r., a kolejne zaplanowane są na listopad 2023 r. Z najnowszego sondażu preferencji partyjnych IPSOS dla OKO.pres, który został przeprowadzony 6-8 września 2022 r., wynika, że teraz zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość (33 proc., spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu do maja). Mimo to partia Jarosława Kaczyńskiego, wprowadzając do Sejmu 198 posłów, nie miałaby szans na samodzielne rządy.

Wyniki sondażu preferencji partyjnych. Donald Tusk: Platforma Przyszłości. O to chodziło

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (26 proc., poparcie bez zmian), która uzyskałaby 138 miejsc w izbie niższej. Na trzeciej lokacie plasuje się Polska 2050 (12 proc., spadek o 1 punkt). Ugrupowanie Szymona Hołowni mogłoby liczyć na 57 mandatów.

Do wyników odniósł się w sobotę (10 września) Donald Tusk. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej udostępnił notowania dla poszczególnych ugrupowań wśród wyborców w wieku 18-49 lat, gdzie wygrywa Koalicja Obywatelska. "Platforma Przyszłości. O to chodziło" - napisał na Twitterze polityk.

Z badania przeprowadzonego w dniach 14-25 sierpnia przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że respondenci największym zaufaniem darzą Andrzeja Dudę. Natomiast Donald Tusk nie cieszy się dużym uznaniem wśród wyborców.

Prezydentowi ufa 48 proc. osób. Nieco mniej - bo 40 proc. - uzyskał Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. Na kolejnej pozycji uplasowali się ex aequo Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak - 36 proc. Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się 35-procentowym uznaniem, z kolei Jarosław Kaczyński - 32-procentowym. Donald Tusk zdobył jedynie 29 proc.



