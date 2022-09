Jacek Kurski spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Po wyjściu był "wyraźnie zadowolony"

Zobacz wideo Kurski odwołany. Raś: Bardziej spodziewałem się wymiany premiera

W poniedziałek Rada Mediów Narodowych niespodziewanie zdecydowała o odwołaniu Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przekazał wówczas, że "już niedługo przed Jackiem Kurskim nowe zadania".

"W wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być prezesem TVP. Wiem, że przede mną kolejne wyzwania" - napisał z kolei Kurski.

"Był wyraźnie zadowolony"

Na razie nie wiadomo, jakie "nowe zadnia" czekają na Jacka Kurskiego, jednak w piątek spotkał się on z Jarosławem Kaczyńskim w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. To pierwsze tego typu spotkanie po odwołaniu go z funkcji prezesa TVP. - Jacek Kurski przyjechał na rozmowę z prezesem w sprawie swojej przyszłości politycznej - przekazał "Super Expressowi" ważny polityk PiS.

Jak podaje gazeta, spotkanie miało rozpocząć się o godz. 17:00, ale Kurski przyjechał już pół godziny wcześniej. W siedzibie partii rządzącej spędził około dwóch godzin. "Wychodząc był wyraźnie zadowolony" - podkreśla "Super Express".

Nowy prezes TVP w siedzibie PiS

W czwartek siedzibę PiS odwiedził z kolei nowy szef Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz. "Przybył bez żadnych teczek z dokumentami, uzbrojony jedynie w telefon komórkowy. Wiele jednak wskazuje na to, że miał o czym rozmawiać z kierownictwem PiS. Narada, na którą prezes TVP stawił się późnym popołudniem, trwała aż 2,5 godziny" - ustalił "Super Express".

Mateusz Matyszkowicz nie odpowiedział na pytania redakcji o powody spotkania na Nowogrodzkiej.

