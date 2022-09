Sondaż: PiS bez większości w Sejmie. Kaczyńskiemu nie pomogłaby też Konfederacja

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się we wrześniu, zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość (33 proc., spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu do maja) - wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press. Mimo to partia Jarosława Kaczyńskiego nie miałaby szans na samodzielne rządy, wprowadzając do Sejmu 198 posłów.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (26 proc., poparcie bez zmian), która uzyskałaby 138 miejsc w izbie niższej. Na trzeciej lokacie Polska 2050 (12 proc., spadek o 1 punkt). Ugrupowanie Szymona Hołowni mogłoby liczyć na 57 mandatów.

Swoich posłów do Sejmu wprowadziłyby również Lewica (8 proc., spadek o 1 punkt, 29 mandatów), Konfederacja (7 proc., poparcie bez zmian, 26 mandatów) i PSL (5 proc., wzrost o 1 punkt, 11 mandatów). Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej. Poniżej progu wyborczego znalazłaby się Agrounia (2 proc.).

Oznacza to, że Prawo i Sprawiedliwość razem z Konfederacją uzyskałoby 224 mandaty, co byłoby niewystarczające dla utrzymania władzy. Tym samym szansę na stworzenie koalicyjnego rządu miałaby obecna opozycja.

Sondaż został przeprowadzonych w dniach 6-8 września 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1009 dorosłych Polaków metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo).

Wybory parlamentarne 2019

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu w 2019 r. zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., Lewica - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 44, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 11, kole Polska 2050 - 8, kole Porozumienia - 5, kole Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia - 4, w kole Polskie Sprawy - 3, a w kole Polskiej Partii Socjalistycznej - 3. Czterech posłów jest niezrzeszonych.

