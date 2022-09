Płk rez. dr Piotr Łukasiewicz gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Wśród tematów Porannej Rozmowy z płk. rez. dr. Piotrem Łukasiewiczem będą wojna w Ukrainie i nastawienie do wsparcia przez kraje zachodnie. Poruszona zostanie sprawa złej sytuacji gospodarczej na świecie i to, czy skłoni Putina do zmiany strategii wobec Ukrainy. Jacek Gądek zapyta byłego ambasadora RP w Afganistanie również o wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Afryce.

Zapraszamy do oglądania rozmowy:

